"Legea prevede ca nicio masina nu are voie sa parcheze pe trotuar si, din nefecirire, acest lucru nu este negociabil. Fiecare situatie o tratam in parte, de undeva trebuie sa incepem. Intr-o saptamana vom avea si hotararea de consiliu, astfel incat de la data de 1 aprilie, nu este pacaleala, sa putem sa ridicam masini. Scopul pe care il avem nu este acela de a aduce bani comunitatii locale sau acela de a genera o vanatoare de masini parcate neregulamentar, pe noi ne intereseaza sa ridicam exclusiv masinile care incurca. Pe noi ne intereseaza sa educam si sa constientizam cetatenii legat de locul si modul in care acestia parcheaza”, a declarat Daniel Baluta, primarul sectorului 4.