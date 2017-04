Compania a deschis in vara anului trecut un centru auto in Bucuresti, pe Splaiul Unirii, in urma unei investitii de 2,7 milioane euro. Showroom-ul are o suprafata de 500 mp, cu tot cu zonele auxiliare, iar suprafata totala desfasurata, cladirea noua care include DAB Auto Rulate la etajul 1, este de 1.000 mp.

Constructia cladirii a costat 780.000 de euro, iar amenajare/sistematizarea zonei in care se desfasoara activitatea exterioara (zone expunere / depozitare stoc auto) a costat inca 350.000 euro. Terenul de 6.500 mp a fost achizitionat cu 1,6 milioane euro.

La inceputul lunii mai, DAB va prezenta noul Suzuki Swift.

Suzuki Romania vrea sa atinga pragul de 3.000 de unitati livrate in 2017. Suzuki are 22 de showroom-uri ( toate 3S – showroom, service si spare parts).

In Bucuresti sunt 4 dealeri, iar in celelalte orase cate unul: Brasov, Timisoara, Cluj Napoca, Iasi, Constanta, Craiova, Arad, Oradea, Suceava, Braila,Tg Mures, Baia Mare, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Bacau, Pitesti, Hunedoara, Bistrita Nasaud;