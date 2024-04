Tesla își schimbă planul pentru producția de vehicule pe fondul unei scăderi abrupte a veniturilor în primul trimestru din 2024. Producătorul de vehicule electrice speră să lanseze „produse noi și mai accesibile” încă dinainte de calendarul stabilit pentru a doua jumătate a lui 2025.

Tesla își continuă schimbările drastice pentru a reveni pe creștere, după ce veniturile companiei au scăzut cu 9% de la an la an în primul trimestru din fiecare an, înregistrându-se cele mai drastice scăderi din 2012 încoace. Pentru a face procesul să se deruleze mai rapid, noile vehicule electrice „vor putea fi produse pe aceleași linii de producție ca și gama actuală de vehicule, scrie Busisness Insider.

„În cele din urmă, ne concentrăm pe creșterea profitabilă, inclusiv prin valorificarea fabricilor și liniilor de producție existente pentru a introduce produse noi și mai accesibile”, au spus reprezentanții companiei.

Dezvoltarea unui automobil ieftin fusese văzut ca esențial pentru o creștere susținută a mărcii încă din urmă cu mai bine de un deceniu.

Anul trecut, Tesla Model Y a fost cea mai bine vândută mașină din Europa, dar și din lume, iar crossoverul american rămâne „rege” în topul EV-urilor și în primele luni din 2024, deși este relativ departe de performanțele din trecut. Totuși, CEO-ul companiei i-a însărcinat pe managerii săi să descopere zonele critice din echipele de muncă, pentru a elimina în viitor punctele slabe de dragul eficientizării.

Tesla a redus prețurile modelelor S, X și Y în SUA și China ca urmare a faptului că s-a confruntat cu o concurență acerbă din partea producătorilor auto chinezi, care au venit pe piață cu prețuri mult mai mici.

Recent, Elon Musk a concediat aproape 20.000 de angajați Tesla, adică circa 20% din forța de muncă angrenată în cadrul producătorului de autovehicule. Practic, la jumătatea lunii aprilie, cel puțin 14.000 de angajați de la Tesla au rămas fără loc de muncă. În realitate, însă, aproape 20.000 de oameni au fost afectați de restructurări, potrivit unor surse apropiate de companie, adică exact cât voia inițial Elon Musk.

Sursa foto: Agerpres

