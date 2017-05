Locatia va gazdui, de asemenea, o unitate de distributie cu o capacitate de depozitare de 600.000 de anvelope. Fabrica din Dayton va determina un efect pozitiv asupra productiei celorlalte doua fabrici din Nokia (Finlanda) si Vsevolozhsk (Rusia).

Lucrarile de constructiei sunt programate sa debuteze la inceputul anului 2018, urmand ca in 2020 sa fie produse primele anvelope in aceasta unitate.

„Aceasta noua unitate de productie este inainte de toate o decizie strategica care urmareste traseul de dezvoltare strategica a Nokian Tyres. In urmatorii ani se estimeaza o crestere a valorii totale a vanzarilor de anvelope, iar prin aceasta investitie vom dobandi capacitatea de productie necesara pentru a ne dezvolta. In mod evident, fabrica din Dayton ne va permite sa deservim mai bine si mai eficient clientii nord-americani, insa va imbunatati de asemenea si capacitatea de productie si serviciul pentru clienti in cadrul tuturor operatiunilor noastre globale,” a declarat Petteri Wallden, presedinte al consiliului de administratie Nokian Tyres.

Locatia din Dayton, comitatul Rhea, a fost aleasa pe baza a cativa factori printre care disponibilitatea fortei de munca calificate, avantajele logistice si mediul administrativ prietenos cu investitorii.

Noua unitate de productie din Dayton va oferi locuri de munca pentru 400 de angajati si se va concentra pe productia de anvelope pentru autoturisme, SUV-uri si autovehicule comerciale usoare destinate exclusiv sau in special pietei nord-americane.

Prin amplasarea noii unitati de productie in America de Nord, Nokian Tyres scurteaza timpul in care produsele devin disponibile pe piata, reduce cheltuielile cu taxele vamale si costurile logistice. Aceasta va duce la cresterea capacitatii de productie si la o mai buna deservire a clientilor Nokian Tyres din tarile europene, tarile nordice si Rusia.

Pregatirea noilor angajati Nokian Tyres si punerea in functiune a fabricii va necesita si implica sustinere din partea fabricilor existente si a specialistilor Nokian Tyres, sesiunile de pregatire fiind planificate sa aiba loc atat in unitatile existente, cat si in noua locatie. Un proiect de o asemenea anvergura va genera noi oportunitati de cariera atat la nivelul angajatilor din productie, cat si la nivel de management.

In 2015, cifra de afaceri neta a companiei a fost de aproximativ 1,4 miliarde euro, iar la finalul anului numarul angajatilor a fost de 4.400. Sediul central al Nokian Tyres se afla in Nokia, Finlanda, iar sediul european este la Praga.