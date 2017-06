Piata auto a inregistrat, in primele cinci luni din 2017, o crestere de 18% comparativ cu aceeasi perioada din 2016, cifra in interiorul careia autoturismele au o crestere de 22%.

In Romania, vanzarile de autoturisme realizate in primele cinci luni din 2017 au fost, ca si in anii precedenti, sustinute de achizitiile realizate de catre persoanele juridice, ponderea acestora din total fiind de 73% (vs. 27% pers. fizice). Comparativ cu primele 5 luni din 2016 este de remarcat faptul ca au crescut atat ponderea cat si volumul achizitiilor realizate de catre pers. fizice (ponderea, de la 13% la 27%, iar volumul, cu 166%).

In ceea ce priveste autoturismele rulate (in marea lor majoritate nefiscalizate) in primele cinci luni din 2017 au fost inmatriculate peste 214.000 unitati (cca. 71% din volumul inregistrat pe intreg anul 2016), adica de 5,8 ori mai multe decat cele noi. Aceasta situatie se datoreaza, dupa cum APIA a si semnalat inca de anul trecut, eliminarii de la 1 februarie a.c. a Timbrului de Mediu. Ceea ce este si mai grav insa, este faptul ca s-a triplat numarul autoturismelor rulate importate cu emisii poluante ridicate (Normele Euro3 si Euro2), respectiv de la cca. 29.672 unitati in 2016 la cca. 87.099 unitati in 2017.

In luna mai 2017 s-au livrat cu 31,6% mai multe autovehicule decat in luna aprilie, fapt ce face ca, pe ansamblul primelor cinci luni sa se ajunga la un total de 54.595 unitati, cu 18,1% mai mult decat in primele cinci luni din 2016.

Autoturismele, care reprezinta 80% din totalul livrarilor realizate in aceste cinci luni din 2017 (43.792 unitati), inregistreaza o crestere fata de aceeasi perioada a anului 2016 de 22,0%, iar vehiculele comerciale (marfa si persoane), una de 4,5%.

Top-ul pe marci (autoturisme + autovehicule comerciale) este condus de catre Dacia, cu 13.582 unitati, urmata de catre Volkswagen, cu 5.830 unitati, Ford 4.363 unitati, Renault cu 4.234 unitati si Skoda 3.965 unitati.

La autoturisme, in functie de volumele livrate, top-ul pe marci are pe primul loc Dacia, cu 12.076 unitati (27,6% cota de piata, pe un volum in crestere cu 25,9% fata de 2016), urmata de Volkswagen cu 5.102 unitati (11,7% cota de piata, volume in crestere cu 32,1% fata de 2016); Skoda 3.965 unitati (9,1% din total piata, volume in crestere cu 4,7%); Renault 3.466 unitati (7,9% cota de piata, volume mai mari cu 34,3%); Ford 3.013 unitati (6,9% din total piata, volume in crestere cu 27,2%); si Opel cu 1.919 unitati (4,4% din total piata, volume mai mari cu 26,1%).

Analizand segmentarea pe clase, observam o evolutie mixta, majoritatea segmentelor inregistrand cresteri, unele chiar importante (Clasa E +53,5%, SUV +36,3%, Clasa B +25,0%, Clasa C +23,3%, Clasa F +15,2%, Sport +6,5% si Clasa A +5,1%) iar altele, scaderi, unele semnificative (MPV -32,6% si Clasa D -9,3%).

In functie de tipul de combustibil, autoturismele diesel continua sa fie majoritare in piata, cu o pondere de 50,5%, care este insa mai redusa comparativ cu cea din aceeasi perioada a anului trecut (56,1%).

Dintre primele 10 marci / modele cele mai vandute, 9 marci si respectiv 6 modele au o pondere a vanzarilor cu motorizari diesel peste aceasta medie (50,5%).

In ceea ce priveste autoturismele “verzi“ (electrice si hibride), acestea au ajuns la o pondere de 1,6% din totalul livrarilor realizate in primele cinci luni ale lui 2017. Chiar daca volumele sunt foarte mici, cresterile sunt importante (cele electrice s-au dublat, +114,3%, iar cele hibride, s-au triplat +194,6%) si arata faptul ca exista un potential important de crestere al acestei categorii de autoturisme care, stimulata corespunzator (asa cum este astazi), va realiza volume importante si va contribui, astfel, la reducerea poluarii din trafic.

In functie de culoarea preferata, alb si gri domina in continuare cererea, acestea inregistrand 32,0% si respectiv, 25,6% din totalul preferintelor. Urmeaza albastru cu 13,2% si negru cu 10,7%.

O alta analiza de interes este si evolutia autoturismelor cu tractiune integrala (4x4). Acestea reprezinta 23,3% din totalul livrarilor realizate in primele 5 luni din 2017, pe un volum total de 10.184 unitati, in crestere cu 25,2% fata de 2016.

In functie de tara de provenienta a autoturismelor, situatia se prezinta astfel: 25,4% sunt de provenienta autohtona, 23,8% sunt fabricate in Germania, 11,4% sunt din Cehia; 8,6% din Spania si 7,9% din Turcia. In acest context, comparativ cu anul 2016, livrarile de autoturisme din productia autohtona au crescut in anul 2017 cu un consistent 27,6%, in timp ce cresterea autoturismelor din import este una mai mica, respectiv 20,2%.

Potrivit APIA, daca nu vor fi evenimente / masuri de natura sa afecteze sectorul auto, in anul 2017 se va inregistra o crestere a pietei auto de peste 10-12%.

Productia Ford Romania si Roman S.A. in primele cinci luni a totalizat 23.601 unitati, toate fiind exportate, in crestere cu 12,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Pe plan european, asistam la o temperare a ritmului de crestere a vanzarilor de autoturisme noi. Astfel, in primele 5 luni din 2017, remarcam o crestere generala de 5,3%, aceasta fiind sustinuta de cresterea ceva mai consistenta inregistrata in luna mai 2017 (7,6% fata de mai 2016). Cele mai mari piete (care impreuna acopera cca. 3/4 din totalul Statelor Membre UE), cu exceptia UK (-0,6%), sunt, in continuare, in teritoriul pozitiv, inregistrand urmatoarele evolutii: Franta +3,3%, Germania +4,7%, Italia +8,1%, Spania +7,3%.