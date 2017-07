Principesa Margareta si Principele Radu vor parcurge cu Trenul Regal, de la Focsani la Onesti, marti, 11 iulie, un traseu al recunostintei, cu ocazia centenarului bataliilor de la Marasesti, Marasti si Oituz. Calatoria Familiei Regale va avea loc in ziua in care a inceput prima batalie, cea de la Marasti.

Astfel, marti, principesa Margareta si principele Radu vor fi prezenti la scurte ceremonii de primire in garile Focsani, Marasesti, Adjud si Onesti si vor lua parte la ceremonii solemne la Mausoleele din Marasesti si Marasti, precum si la Cimitirul Eroilor din Oituz. Familia Regala ii invita pe toti locuitorii din orasele si comunele vizitate sa ia parte la aceste evenimente, scrie News.ro.

Calatoria Trenului Regal va porni din Gara Focsani, la ora 10.45. Prima oprire va avea loc in Gara din Marasesti, la ora 11.25. Va avea loc, apoi, la Mausoleul din Marasesti, o ceremonie de depunere de flori, iar la pranz o ceremonie similara la Mausoleul de la Marasti.A doua oprire a Trenului Regal va avea loc in Gara din Adjud, la ora 15.30. Trenul Regal va opri in gara pentru 10 minute. A treia oprire a Trenului Regal va avea loc in Gara din Onesti, la ora 16.20.

In finalul zilei, principesa Margareta si principele Radu se vor afla la Cimitirul Eroilor din Oituz, la ora 16.50, pentru a depune flori, intr-o ceremonie solemna, in memoria ostasilor romani cazuti pe campul de lupta. Toti cei care vor dori sa aduca un omagiu eroilor neamului la Mausoleele din Marasesti si Marasti si la Cimitirul Eroilor din Oituz, sa intampine familia regala si sa vada Trenul Regal in gara orasului lor sunt bineveniti.

Sursa foto: http://www.princeradublog.ro/jurnal/trenul-regal-de-ziua-nationala-sinaia-bucuresti/