Aceasta inovatie le permite furnizorilor auto care produc, spre exemplu, componente acustice, scaune si volane sau panouri si usi din spuma, sa satisfaca cerintele tot mai stricte impuse producatorilor de masini si sa respecte legea privind reducerea de emisii de tip COV (compusi organici volatili) din interiorul vehiculelor.

Dupa ce procesul de productie a fost modificat in fabricile BASF din Asia, la inceputul anului, schimbarea este, in acest moment, implementata in Europa si programata sa se desfasoare, in decursul acestui an, si in unitatile de productie din Statele Unite. Alaturi de izocianat, poliolul este produsul de baza pentru sistemele de spuma poliuretanica.

Emisiile au fost optimizate prin imbunatatirea proceselor de curatare si finisare a poliolului Lupranol®, in asa fel incat proprietatile mecanice ale materialului sa ramana neschimbate in timpul urmatoarelor etape, de producere a spumei si procesare. Asta inseamna ca notele acordate, in prezent, poliolului Lupranol®, pot fi schimbate imediat, fara a mai fi necesare testari elaborate sau reinnoirea aprobarilor pentru sistemele poliuretanice, bazate pe calificativele imbunatatite ale poliolului. BASF comercializeaza sistemele poliuretanice pentru spume flexibile, semi-rigide si integrale, sub marcile comerciale Elastoflex® W, Elastoflex® E si Elastofoam® I.

Cu ajutorul calitatilor imbunatatite ale poliolului Lupranol®, BASF contribuie la producerea de componente pentru automobile cu emisii tot mai scazute. Piesele realizate din sistemele poliuretanice de la BASF sunt testate atat intern, precum si in laboratoarele certificate de testare, precum Imat-Uve si Institutul Fresenius. Imbunatatirea valorilor emisiilor variaza de la o piesa la alta. In medie, se poate obtine o reducere de 20%, masurata conform metodelor de testare comun acceptate, precum VDA276 si BMW GS 97014-3.

Guvernele din intreaga lume cer in mod continuu reducerea emisiilor pentru interioarele vehiculelor, pentru a diminua impactul posibil al substantelor volatile asupra sanatatii conducatorilor auto, dar si pentru a slabi mirosul tipic al masinilor noi. Accentul este pus, in prezent, pe aldehide, precum formaldehida, acetaldehida si propanalul, si pe substantele aromatice din poliuretani. BASF lucreaza intens pentru dezvoltarea sistemelor poliuretanice care sa permita producerea de componente auto cu un nivel mai scazut de emisii.

Divizia Materiale Performante a BASF aduna laolalta toate cunostintele specializate ale BASF referitoare la materialele plastice inovatoare si personalizate. Fiind activa la nivel mondial in patru sectoare industriale majore - transport, constructii, aplicatii industriale si bunuri de consum – divizia are un portofoliu puternic de produse si servicii, combinat cu o intelegere ampla a solutiilor pentru sisteme orientate spre aplicatii. Factorii determinanti ai profitabilitatii si cresterii economice sunt colaborarea stransa cu clientii si concentrarea asupra solutiilor. Expertiza in domeniul cercetarii asigura fundamentul dezvoltarii unor produse si aplicatii ingenioase. In anul 2016, Divizia Materiale Performante a inregistrat vanzari globale de aproximativ 6,9 miliarde de euro.