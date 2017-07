Piata masinilor second-hand din import a inregistrat in primul semestru un avans de 86%, pana la 253.000 de masini, in timp ce reinmatricularile au crescut cu 130%, in lipsa timbrului de mediu care blocase o mare parte din vanzarile de masini inmatriculate in tara (Dacia Logan Euro3).

Inmatricularile de masini second-hand pe plan intern (reinmatriculari) au urcat cel mai mult dintre cele trei categorii analizate, cu 130% la 243.000 unitati, in doua luni depasindu-se 50.000 de unitati, spre deosebire de anii anteriori, cand pragul de 20.000 de unitati / luna era atins foarte rar. In plus, media lunara in perioada februarie – iunie 2017 a trecut de 45.000 de unitati, acest lucru datorandu-se tranzactiilor realizate in ultimii ani.

"Piata inmatricularilor a fost puternic influentata de eliminarea taxei auto. Majoritatea masinilor rulate din import oferita spre vanzare a fost inmatriculata voluntar de catre vanzatori, atat din stocuri cat si din importurile recente, din cauza impredictibilitatii legislatiei fiscale. Din datele inregistrate de Autovit.ro, estimam ca peste 15% din totalul de autoturisme rulate de import si inmatriculate in acest an raman oferite spre vanzare, nefiind inca tranzactionat”, a declarat Cristian Cojocaru, sales manager Autovit.ro.

De asemenea, piata masinilor second-hand din import a avut un semestru extrem de bun, avansul fiind de 86%, pana la 253.000 de masini, februarie fiind o luna record, cu 68.000 de masini inscrise in circulatie.

Piata masinilor noi a crescut cu 27%, pana la 45.000 de unitati, ceea ce inseamna cel mai bun parcurs din 2009 si pana in prezent, dupa cum arata datele publice oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

“Programul Rabla a inceput in luna mai si isi va face simtite efectele si in urmatoarele luni, astfel ca piata poate incheia anul cu peste 110.000 masini noi. De asemenea, numarul masinilor second-hand din import inmatriculate a fost in mod constant mare in cele cinci luni de dupa eliminarea timbrului de mediu, media lunara fiind de 47.000 de masini. In acest ritm, piata masinilor second-hand din import poate trece de 500.000 de unitati, la fel si sectorul reinmatricularilor”, a precizat Cristian Cojocaru.

Inmatriculari lunare in S1 2017

In ceea ce priveste anunturile de pe Autovit.ro din S1 2017, peste 27% dintre acestea sunt reprezentate de masini cu preturi de peste 15.000 euro. Astfel, masinile care costa intre 15.000 si 20.000 de euro reprezinta 9%, iar cele care costa peste 20.000 de euro – 18%.

Brand-urile germane domina, in continuare, topul celor mai des intalnite masini pe Autovit.ro, acestea ocupand primele cinci pozitii. Volkswagen este lider, cu aproape 18% din totalul anunturilor, urmat de BMW (13,8%), Mercedes (10,5%), Audi (9,5%) si Opel (7,2%). In top 10 brand-uri de masini pe Autovit.ro se regasesc si Ford (6,8%), Skoda (4,8%), Renault (3,7%), Dacia (3,6%) si Toyota (2%).

Totodata, sase din zece masini de pe platforma profesionala de anunturi auto apartine marcilor din top 5 cel mai des intalnite masini.

Din punct de vedere al anului fabricatiei masinilor scoase la vanzare pe Autovit.ro, 26% sunt din perioada 2012 – 2014, iar 25% din 2008 – 2011. In plus, 16% din total anunturi sunt pentru autoturisme fabricate in anii 2015 – 2017.