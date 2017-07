Piata auto a continuat sa fie condusa de SUV-uri, modele precum VW Tiguan, Nissan Qashqai, fiind printre cele mai cautate. In segmentul compact, VW Golf conduce clasamentul, chiar daca vanzarile au scazut in primul semestru cu 11,6%. Dacia Sandero este cel mai vandut model romanesc in Europa si este pe locul 17 cu 104.000 unitati, reiese din cifrele companie de consultanta Jato Dynamics.