Samsarii de masini aduc din Vest autoturisme second-hand in volume uriase, chiar si de sapte ori mai mari decat vanzarile pe care le au brandurile de masini noi. Cifrele ne arata ca romanii se bat pe modele BMW si Audi la mana a doua in loc sa cumpere modele noi Dacia. Sunt inmatriculate in tara 120 de masini premium de la fiecare brand pe zi fata de 60 de unitati Dacia noi.