BMW expune in mall Baneasa un i8 Garage Italia CrossFade Edition, editie limitata produsa in 10 exemplare, pictat manual la Centrul de Design Garage Italia Customs din Milano, care este de vanzare.

Designul automobilului a fost inspirat de combinatia optica a culorilor, o tehnica deja folosita in pointilismul sfarsitului de secol XIX. Aceasta tehnica de pictura implica crearea unor motive cu ajutorul liniilor de culoare mici, distribuite uniform. Deoarece culorile vecine nu sunt mixate, ci doar amestecate in perceptia privitorului, se creeaza o stralucire deosebit de intensa. Oscilatia selectiva a dimensiunii si a spatiului dintre liniile individuale permite crearea unei variatii coloristice deopotriva precisa si armonioasa.

Pe suprafata caroseriei BMW i8 Garage Italia CrossFade, modificarile de culoare definite cu acuratete intre Protonic Blue metalizat si Protonic Dark Silver metalizat sunt utilizate pentru a sublinia intens contururile liniilor si suprafetelor. Mai mult, liniile de vopsea aplicate sunt triunghiulare. Ca rezultat din aceasta forma geometrica, atat impresia generala, cat si dinamica automobilului sport hybrid plug-in - deja simbolizate in design - sunt accentuate suplimentar.

Designul de culoare a fost realizat prin utilizarea unui proces complex de vopsire, in care culoarea Protonic Blue metalizat a automobilului a fost acoperita initial cu o pelicula sablon. In acest fel, a fost posibil ca modelul geometric dorit sa fie crea cu o precizie foarte mare atunci cand al doilea strat de vopsea, Protonic Dark Silver metalizat, a fost aplicat in cele din urma.

Automobilul va fi expus in aceasta locatie in perioada 18-21 august, iar publicul va fi invitat sa experimenteze fotografierea si filmarea modelului, ghidat de lucrarile artistilor. Automobilul va fi prezentat sub forma studio foto special amenajat, cu iluminare profesionala pentru a imbunatati calitatea fotografiilor si a filmelor.

BMW i8 Garage Italia CrossFade Edition expus poate fi cumparat de clientii romani, astfel ca acesta poate deveni cel mai exclusiv model avantgardist al marcii de pe drumurile din Romania.