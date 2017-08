Primaria Capitalei vrea sa acorde alte 25.000 de vouchere in valoare de 500 de lei cu care bucurestenii isi vor putea achizitiona o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot, in cadrul proiectului "Biciclisti in Bucuresti”, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). In primele doua zile de la lansarea proiectului, peste 30.000 de cetateni au depus solicitari pentru obtinerea celor 5.000 de vouchere.

"Proiectul privind acordarea unui numar de 5.000 de vouchere in valoare de 500 de lei aprobat de catre plenul Consiliului General al Municipiului Bucuresti s-a bucurat de un real succes in randul cetatenilor, iar solicitarile acestora au depsit cu foarte mult numarul aprobat initial. Succesul proiectului raspunde nevoilor orasului de a implementa masuri de reducere a poluarii aerului prin folosirea mijloacelor de transport non-poluante. (...) Directia de Mediu propune suplimentarea numarului de vouchere aprobate prin proiectul Biciclisti in Bucuresti cu un numar de maxim 25.000 de vouchere”, se arata in expunerea de motive a proiectului, scrie News.ro.

Initiatorii precizeaza ca voucherele care vor putea fi distribuite anul acesta vor fi finantate din bugetul pe anul 2017, eventual printr-o rectificare bugetara. Restul voucherelor care urmeaza sa fie declarate valide in 2018 vor fi finantate din bugetul pe anul viitor.

Primaria Capitalei a publicat, miercuri, lista cu cei 5.000 de bucuresteni care au obtinut din partea municipalitatii vouchere de 500 de lei, cu care isi vor putea achizitiona o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot. Lista beneficiarilor se gaseste pe site-ul Primariei Capitalei, la sectiunea "Biciclisti in Bucuresti” si contine initialele numelor acestora si numarul de inregistrare.

Potrivit municipalitatii, voucherele vor fi livrate prin curier beneficiarilor, la domiciliul lor, in urmatoarele doua saptamani, iar in cazul in care livrarea nu se poate face, vor fi returnate Primariei, urmand a fi ridicate de catre beneficiari de la Biroul de relatii cu Publicul, in baza unei notificari telefonice prealabile.

Proiectul "Biciclisti in Bucuresti” a fost aprobat in sedinta CGMB din 30 iunie, iar prin acesta au fost acordate 5.000 de vouchere in valoare de 500 de lei cetatenilor cu varsta de peste 18 ani si cu resedinta sau domiciliul in Bucuresti care vor sa isi cumpere o bicicleta, simpla sau electrica, trotineta sau dispozitive de tip Segway sau Ninebot.

Inscrierile pentru proiect au inceput in 24 iulie, cand au fost depuse aproape 3.000 de solicitari. Inscrierile au fost suspendate, insa, a doua zi pentru ca au fost procesate intr-un timp foarte scurt zeci de mii de cereri. Primaria Capitalei a anuntat atunci ca suspendarea va fi valabila pana cand vor fi verificate toate cererile si vor fi eliminate cele care nu corespund regulamentului programului "Biciclisti in Bucuresti", existand posibilitatea suplimentarii numarului de vouchere. Primaria mai mentiona ca programul va fi reluat si in anul urmator, iar toti solicitantii care au depus cereri in acest an si nu vor primi vouchere vor ramane in baza de date a Programului pentru editia din 2018.

Sursa foto: Pressmaster / Shutterstock