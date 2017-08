“Traim vremuri interesante in care produsele dorite sunt la un click distanta!”, spune Ioan Dumitru unul dintre fondatorii vagauto.ro. In urma cu 2 ani, puneam bazele unui proiect cu o mentalitate noua in piata de accesorii si piese auto din Romania. Asa s-a nascut www.vagauto.ro , primul magazin online specializat in comercializarea de accesorii si piese auto de pe plan local care se bazeaza pe documentarea amanuntita si temeinica a produselor, cu scopul cunoasterii si sustinerii tuturor informatiilor importante, oferind astfel confortul achizitionarii lor.

Cea mai grea parte in acest business a fost schimbarea mentalitatii marilor jucatori din piata de accesorii si piese auto in relatia cu online-ul. Am observat tendinta unei limitari excesive a pietei de accesorii si piese auto in online in detrimentul unui mecanism invechit de control prin magazine si service-uri auto. Abordarea diferita din ultima perioada a dus la extinderea gamei de produse auto in online.

Am reusit sa legam colaborari cu branduri internationale si totodata sa rezolvam problema continuitatii de comercializare a tuturor produselor din portofoliu. Investim constant in toate departamentele pentru o corelare eficienta, cu orientari clare de performanta.

“Analizam permanent piata, tendintele si necesitatile clientilor nostri pentru a putea oferi in continuare brand-uri consacrate la preturi corecte, dar si produse calitative intr-o piata destul de controlata de interese si marje de adaosuri nejustificate.” spune Ioan Dumitru.

Dorim sa oferim clientilor nostri posibilitatea de a alege singuri produsele, in functie de review-uri, de preturile produselor similare, dar si de bugetul disponibil, eliminand astfel asa zisa “consultanta specializata”, bazata mai mult pe interese de vanzare sau pe destocarea produselor existente.

Dorim sa facem diferenta oferind clientilor nostri acces rapid la noile game de produse si tehnologii ale fiecarui producator. “Esti performant cand comercializezi cele mai cautate produse de sezon intr-un raport de calitate/pret/stoc de neegalat.”, spune Ioan Dumitru.

Am dezvoltat o noua abordare in piata online de accesorii si piese auto.VagAuto.ro este singurul magazin online care iti pune la dispozitie posibilitatea de a accesa pretul cel mai bun in momentul respectiv de cautare, in functie de cel mai bun pret de achizitie si de promotiile sau reducerile existente in acel moment, pentru fiecare produs in parte. De asemenea, oferim detalii complete despre produsele similare oferind clientilor posibilitatea de a achizitiona rapid si sigur accesoriile auto care se incadreaza in buget, dar si cele care sunt conforme nivelului de calitate asteptat.

Avand experienta in vanzarea de accesorii si piese auto online, am reusit sa dezvoltam parteneriate puternice cu cei mai importanti distribuitori din aceasta piata. Scopul principal este cresterea permanenta a comertului electronic prin tranzactii realizate in mod direct, intre companie si consumatorul final, sub cunoscuta forma de e-commerce-B2C.

Un alt canal de vanzare speculat este Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP-ul, o platforma electronica care asigura transparenta procesului si procedurilor de achizitii publice.

Planurile pentru urmatoarea perioada se indreapta spre solutiile de livrare cat mai calitative si convenabile, ridicarea personala a coletelor fara cost suplimentar dar si spre strategii personalizate si variate de fidelizare a clientilor.

Pentru ca ne apreciem clientii, am implementat la inceputul acestui an sistemul de puncte de fidelitate. Punctele se ofera cadou pentru fiecare leu cheltuit pe vagauto.ro si pot fi folosite pentru a obtine reduceri la cumparaturi ulterioare.

Tot la inceputul acestui an, printr-o colaborare reusita cu sendsms.ro, s-a implementat serviciul de notificare prin SMS. Clientii sunt informati in fiecare etapa a procesului de cumparare (comanda preluata, pregatita, livrata), iar implementarea modulului de “Urmarire AWB” in site intareste acest serviciu. Am optimizat astfel activitatea echipei si am imbunatatit fluxul informational.

De asemenea, pentru a veni in ajutorul clientilor, am implementat programul de plata in rate, fara dobanda, folosind cardurile agreate ale partenerilor nostri: Credit Europe Bank, Banca Transilvania, Garanti Bank si Alpha Bank.

"Vrem o legatura personala cu clientii nostri" spune Ioan Dumitru

Pietele se schimba intr-un ritm foarte alert, iar clientii incep sa nu mai fie interesati doar de calitate sau pret. Vor mai mult. Vor interactiune. Ca atare, compania noastra a trecut la nivelul urmator acordand atentie comportamentului si nevoilor clientilor, iar investitia intr-un Call Center performant reprezinta urmatoarea noastra prioritate.

O alta noutate, implementata doar de vagauto.ro, in acest segment de retail, consta in notificarile push direct din browser-ul personal, care au rolul de a tine la curent clientii cu noutatile si ofertele magazinului online.

In viitorul apropiat avem in vedere dezvoltarea unor strategii de comunicare si ofertare neintruzive. Astfel, ne dorim ca interactiunea cu clientul sa fie diferita fata de majoritatea practicilor existente in prezent. Nu vom incerca sa creem clientului impresia ca are nevoie de un produs sau altul, ci vom analiza preferintele lui, istoricul lui de cumparaturi, pentru a-i oferi produse si oferte personalizate, exact in momentul in care clientul, prin comportamentul lui de navigare, solicita acest lucru.

Cel mai important aspect pentru noi il reprezinta echipa noastra, o echipa dinamica din care poti face oricand parte trimitandu-ne CV-ul tau intr-un e-mail la adresa: hr @ vagauto.ro. Suntem constienti ca obtinerea rezultatelor bune se sprijina pe nivelul de dedicare si de coeziune al echipei.

Nu doar rezultatul este important pentru noi, ci modul in care se ajunge la acest rezultat, aspect care poate face diferenta intre succes si esec.