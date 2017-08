La lansarea pe piata, doua motoare cu sase cilindri, nou construite, sunt disponibile pentru noul Cayenne. Motorul turbo, de 340 CP, 3,0 litri, ofera un plus de 40 CP fata de modelul anterior. Cel V6 biturbo, de 2,9 litri, pentru Cayenne S, care propulseaza SUV-ul pana la viteza de 265 km/h, genereaza pana la 440 CP – o crestere de putere de 20 CP. Echipat cu pachetul optional Sport Chrono, noul Cayenne S accelereaza de la 0 la 100 km/h in mai putin de cinci secunde.

Modelul Cayenne se bazeaza, in mare masura, pe modelul sport emblematic al marcii, Porsche 911: cea de-a treia editie a SUV-ului, care a fost imbunatatita si la nivel vizual, are acum, pentru prima data, anvelope mixte si directie pe puntea spate. Pe langa aceste caracteristici tipice masinilor sport, abilitatile pentru sosea ale noului Cayenne au fost imbunatatite inca si mai mult, prin tractiunea integrala adaptiva, inclusa in echiparea standard, sistemul Porsche 4D Chassis Control, suspensia pneumatica cu trei camere si sistemul electronic de stabilizare Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC). In ciuda echiparii sale standard extinse, noul Cayenne cantareste cu pana la 65 de kilograme mai putin decat predecesorul sau si ramane perfect adaptat la off-road.

Cayenne a fost imbunatatit in stilul tipic Porsche, pastrand ADN-ul Porsche Design. Prizele de aer marite, din fata, sunt indicatori clari ai performantei sporite. Noile muchii orizontale ale farurilor creeaza iluzia ca SUV-ul este mai lat si mai atletic, chiar si atunci cand stationeaza. Cu o lungime exterioara extinsa cu 63 mm, fara vreo schimbare la ampatament (2.895 mm), si o inaltime a plafonului redusa cu noua milimetri fata de predecesorul sau, silueta eleganta si aerodinamica a noului Cayenne, lunga de 4.918 mm si lata de 1.983 mm (fara oglinzi), a fost imbunatatita vizibil. Volumul portbagajului este acum de 770 de litri – o crestere de 100 de litri. Rotile sunt cu un inch mai mari in diametru, avand, pentru prima data, anvelope mai late pe puntea spate, accentuand astfel dinamica sporita la condus. Logo-ul distinctiv, tridimensional, Porsche este amplasat intre stopurile cu design nou, tridimensionale si ele, alaturi de o banda ingusta de LED-uri, care le uneste.

Cayenne este echipat, in versiunea standard, cu lumini LED. In continuare, sistemul Porsche Dynamic Light System (PDLS) poate fi comandat optional, oferind o varietate de moduri de iluminare, precum iluminare la schimbarea directiei de mers (cornering light) si iluminare pentru autostrada. Noile faruri principale LED matrix, cu sistemul PDLS Plus inclus, alcatuiesc cel mai bun sistem de iluminare disponibil. Distributia si intensitatea luminii, complet variabile, sunt actionate de 84 de diode luminiscente, activate individual. Acest lucru inseamna ca noul Cayenne poate oferi functii noi, precum faza lunga care nu afecteaza vederea conducatorilor auto din sens opus, precum si control adaptiv pentru eliminarea efectului de reflexie a luminozitatii semnelor de circulatie.

Noul SUV Porsche se lanseaza in doua versiuni: Cayenne cu motor turbo, cu sase cilindri si o cilindree de 3,0 litri, genereaza 340 CP, dezvoltand un cuplu de 450 Nm, ceea ce inseamna ca, chiar si in varianta standard, noul model atinge performante remarcabile. Acesta accelereaza de la 0 la 100 km/h in 6,2 secunde (5,9 secunde cu Sport Chrono Package). Viteza sa maxima este de 245 km/h. Al doilea model care se lanseaza este Cayenne S, echipat cu un motor V6 biturbo, de 2,9 litri, 440 CP, ce dezvolta un cuplu de 550 Nm si vine cu un plus de putere de 20 CP fata de predecesorul sau. In consecinta, automobilul accelereaza de la 0 la 100 km/h in numai 5,2 secunde (cu Sport Chrono Package, in 4,9 secunde). Viteza maxima este de 265 km/h.