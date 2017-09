Astfel, traficul rutier va fi restrictionat pe traseul Piata Constitutiei – Bd. Unirii, pana la intersectia cu strada Lucian Blaga, intre orele 10.30 si 12.00.

Politistii rutieri recomanda ca rute ocolitoare Calea 13 Septembrie – Str. Izvor – Bd. Natiunile Unite – Splaiul Independentei – Piata Unirii – Bd. Corneliu Coposu; Bd. Decebal - Str. Delea Noua –– Calea Calarasilor; Bd. Decebal– Piata Alba Iulia – Str. Lucian Blaga –Bd. Octavian Goga – Pasaj Marasesti – Bd. Marasesti – Str. 11 Iunie – Str. Regina Maria.

Crosul Loteriei Romane se afla la a 20-a editie si se desfasoara sub sloganul „Alearga pentru sanatatea ta!”.

Startul se va da la ora 11.00, in Piata Constitutiei, si se va alerga pe traseul mentionat anterior, pe o lungime de aproximativ 4,5 kilometri. Participarea la cros este gratuita, iar inscrierile se fac la corturile special amenajate din Piata Constitutiei.

Categoriile de participare sunt: copii baieti/fete, 11 - 13 ani; juniori/junioare, 14 - 18 ani; seniori/senioare, 19 - 34 ani; veterani barbati/femei, 35 - 49 ani; veterani barbati/femei, peste 50 de ani; persoane cu dizabilitati locomotorii barbati/femei; persoane cu dizabilitati senzoriale barbati/femei si catedre de sport.

Primele cinci locuri ale fiecarei categorii, precum si primele trei catedre de sport ale scolilor sau liceelor cu cei mai multi participanti, vor fi premiate, Loteria Romana oferind in acest an 73 de premii in valoare totala de 30.300 de lei.

Restrictii de trafic duminica, de la ora 18.00, pentru meciul FCSB - Dinamo

Mai multe restrictii de trafic vor fi instituite in Bucuresti duminica, de la ora 18.00, cu ocazia meciului de fotbal FCSB - Dinamo, programat sa se desfasoare de la 20:30, pe Stadionul „National Arena”. Potrivit Politiei Romane, peste 280 de politisti vor fi mobilizati pentru acest meci.

Incepand cu ora 18:00, se va restrictiona traficul rutier, cu exceptia R.A.T.B., progresiv, in functie de afluenta publicului si daca situatia o va impune, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, pe strada Str. Maior Coravu, intre Sos. Mihai Bravu si intrarea in Stadionul National Arena, precum si pe strazile care intersecteaza si acced in acest tronson, dar si pe strada Pierre de Coubertin, intre Sos. Vatra Luminoasa si rondul de la intrarea in Stadionul National Arena, precum si pe strazile care intersecteaza si acced in acest tronson.

Masuri similare vor viza Bulevardul Basarabia, intre Piata Muncii si Bd. Chisinau, si strada Toni Bulandra intre Vatra Luminoasa si rond Str. Maior Coravu.

Brigada Rutiera a Capitalei solicita soferilor: sa foloseasca mijloacele de transport in comun pentru a evita blocajele de trafic; sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de arena sportiva; sa isi pastreze calmul si sa nu claxoneze abuziv in cazul in care se afla in zone aglomerate; sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere; sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de suporteri si sa evite pe timpul deplasarii, manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic.

Pietonilor li se reaminteste ca au obligatia sa circule numai pe trotuare, sa traverseze prin locurile semnalizate si marcate corespunzator ori la culoarea verde a semaforului electric si numai dupa ce sunt siguri ca intentia lor de traversare a fost observata de catre soferi.

Potrivit Politiei Romane, peste 280 de politisti vor fi mobilizati pentru acest meci si vor actiona atat pentru mentinerea ordinii publice in zona stadionului, cat si in alte zone, asigurand, totodata, accesul auto al riveranilor in punctele in care a fost blocata sau deviata circulatia rutiera.

Astfel, politistii vor organiza si intensifica actiunile de patrulare in statiile de metrou si in mijloacele de transport in comun, pentru a preveni inselaciunile, furturile din genti sau buzunare, respectiv furturile din masini.

Totodata, Politia Capitalei va intensifica activitatile de prevenire si combatere a infractiunilor cu violenta si a faptelor de natura sa impiedice desfasurarea normala a meciului, mai spune sursa citata.

