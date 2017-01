Trend Consult, companie de training si consultanta, a incheiat anul 2016 o cifra de afaceri in crestere cu 16%, respectiv 1,8 milioane de euro. Cele mai solicitate au fost programele de leadership si management, iar in ceea ce priveste clientii companiei, tot mai multi participanti au fost din randul managerilor.

"Am avut un 2016 foarte bun, de crestere, asa cum ni l-am si prognozat. Ponderea celor trei linii de business in cifra de afaceri s-a modificat in 2016 fata de 2015, astfel ca in 2016 am incheiat asemanator cu 2014 ca structura, respectiv training 54%, consultanta 24% si evenimente corporate 22%. Principalele tendinte s-au pastrat din 2015, si anume solicitari crescute de programe de leadership si management, iar ca o particularitate, am avut multi participanti din prima linie de management, unii dintre ei aflandu-se chiar la prima experienta de acest gen din cariera", a explicat Marius Decuseara-Brandenburg, managing partner al companiei.

Potrivit acestuia, o alta particularitate a anului 2016 a fost reprezentata si de cererile crescute pentru workshopuri practice in care se abordeaza probleme specifice de business.

In medie, cred ca bugetele de training s-au pastrat la acelasi nivel

Tendintele anului 2017 in training si consultanta

Anul acesta, potrivit sefului companiei Trend Consult, este de asteptat ca zona de consultanta sa fie din ce in ce mai solicitata de companii.

"Consider ca zona de consultanta va continua sa creasca – si anume proiectele de tip assessment & development centers, performance management si proiecte care au ca scop optimizarare echipelor de vanzari. Aceasta crestere se datoreaza faptului ca acest gen de interventie presupune intelegerea profunda a businessului clientului si ofera rezultate imediate si tangibile", a precizat Marius Decuseara-Brandenburg.

Cred ca vom asista la un val ascendent al solicitarilor de programe pentru middle-management si de solutii inovatoare care sa contina componente cu accesibilitate online, la indemana utilizatorilor

El a adaugat ca zona de dezvoltare personala care in 2016 a fost abordata la un nivel mai redus va fi din ce in ce mai solicitata in 2017, companiile fiind mai deschise in a investi pentru a avea angajati echilibrati in viata personala si profesionala.

"Estimez, asadar, ca cele mai solicitate programe in 2017 vor fi cele de sales management, de leadership si cele de dezvoltare personala", a aratat managerul.

In ceea ce priveste bugetele alocate trainingurilor, Marius Decuseara-Brandenburg nu cred ca vor creste spectaculos anul acesta, "dar cu siguranta se vor apropia mai mult de nevoile oamenilor".

Exista o diferenta de la simplu la dublu a bugetelor alocate pentru nivele de executie si cele pentru management

Fondata in anul 2000 de doi profesionisti in vanzari, Adrian Florea si Sabin Gilceava, Trend Consult este una dintre primele firme de training din Romania.

Principalii concurenti pe piata de training din Romania sunt Ascendis, Equatorial (Achieve Global), Human Invest, CBC Romania, Dale Carnegie Training Romania, Qualians, Hart Consulting, Accelera.

