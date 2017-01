Mare parte dintre companiile cu activitate pe piata locala se orienteaza tot mai mult catre programe de training, din dorinta de a avea angajati performanti, iar in acest scop aloca si mai multi bani. Petre Nicolae, seful companiei de training si consultanta CBC Romania, crede ca in acest an organizatiile vor dubla bugetele de investitii in dezvoltarea salariatilor, iar managerii vor fi in continuare cei mai rasfatati.

'Industria trainingului a crescut cu aproximativ 30% (in 2016 - n. red), ca urmare a faptului ca majoritatea companiilor isi doresc sa echipeze angajatii cu noi competente care sa le permita achizitia de noi performante", a explicat seful CBC Romania, Petre Nicolae.

Iar odata cu achizitia de noi competente, au aparut si noi tendinte pe piata de training din Romania, respectiv cerinte concrete cu privire la modul de implementare a competentelor acumulate in cadrul programelor de training.

"Cu alte cuvinte, 90% din companiile (din piata de training - n. red) din Romania vor trebui sa faca fata unei abordari noi si anume, programe licentiate si metodologii concrete in implementarea conceptelor, livrate in programele de training. Un lucru imbucurator pentru piata de training este acela ca majoritatea angajatorilor au constientizat nevoia de a investi in angajati si atunci, au alocate bugete de training mai mari si mai consistente", a mentionat Nicolae.

Bugete de training duble, in 2017

Managerul sustine ca bugetele de training pentru 2017 se vor dubla fata de cele din 2016, in contextul in care majoritatea proprietarilor de companii isi doresc echipe consolidate si care sa obtina performanta intr-un mod controlabil.

Din discutiile cu clientii nostri, am aflat ca bugetele de training pentru 2017 vor fi dublate fata de cele din 2016

Potrivit acestuia, daca in 2016 companiile investeau in medie 1.200 de euro pentru programele de dezvoltare ale middle si top managerilor si 350 de euro pentru personalul de executie, anul acesta sefii vor beneficia de un buget de aproape 2.500 de euro, iar restul angajatilor de 700 de euro.

In 2017, conform lui Nicolae, cele mai cautate traininguri vor fi cele dedicate echipelor de vanzari, urmate de academiile pentru echiparea talentelor, trainingul pentru transferul de competente strategice necesare pozitiilor de top si executive management, precum si programele de leadership, business coaching si mecanismele pentru echilibrarea angajatilor.

CBC Romania, condusa de Petre Nicolae, este o companie specializata in training, assessment center, consultanta in management strategic, coaching - mentoring, recrutare si head-hunting. Organizatia a rulat anul trecut afaceri in valoare de 820.000 de euro, in crestere de la circa 650.000 de euro in anul 2015.

Principalii concurenti pe piata de training din Romania sunt Ascendis, Trend Consult, Equatorial (Achieve Global), Dale Carnegie Training Romania, Qualians, Hart Consulting, Accelera.