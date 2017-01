Un studiu realizat de Kantar Millward Brown in 39 de tari, inclusiv Romania, ne introduce in universul lor si face o comparatie cu precedentele generatii. Astfel, generatia Z este mai pasionata de muzica decat asa-numitii Millenials (generatia Y): 43% dintre reprezentantii generatiei Z apreciaza accesul permanent la muzica fata de 30% in cazul Millenials si sunt mai buni cunoscatori ai mediului digital fata de generatiile anterioare.

Sursa foto: Shutterstock/Rawpixel.com