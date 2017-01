Cristina Balan, inginerul roman care a proiectat componente pentru cele mai avangardiste produse de export ale SUA – Boeing 787 Dreamliner si Tesla Model S –, a uluit pur si simplu audienta prezenta in sala la editia TEDxBucharest 2016 – Ahead of Time, unde a fost invitata ca speaker, in momentul in care a dezvaluit ca are initialele numelui inscrise pe bateriile masinilor Tesla S, conform Revistei CARIERE .

Balan, care are in prezent propria companie de proiectare, Tesseract Motors, cu sediul in Seattle, a urmat timp de cinci ani cursurile Universitatii Transilvania din Brasov, iar dupa absolvire a emigrat in Canada. Cristina Balan si-a dorit dintotdeauna sa proiecteze masini. Unii ii spuneau sa renunte, altii ziceau ca e visatoare. Cristina a vrut sa le demonstreze ca se insala. Si a reusit in cateva randuri. Ea spune ca n-a fost deloc usor sa urmeze o cariera in industria auto, dominata de barbati, dar s-a ambitionat sa le arate tuturor ca se poate. La terminarea facultatii, si-a dat seama ca nu are habar sa construiasca o masina. Dar a avut sansa sa plece din tara.

Sursa foto: Shutterstock/ SFIO CRACHO