Un studiu realizat de eJobs arata ca 2016 a fost cel mai bun an pentru piata muncii din 2008 pana in prezent, an in care acest sector a recuperat terenul pierdut atunci, revenind din mai toate punctele de vedere la nivelul de dinainte de criza. Pentru candidati, 2016 a adus mai multe pozitii deschise si salarii mai mari.

Sursa foto: nitsawan katerattanakul, Shuterstock