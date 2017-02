Firmele din Romania au cheltuit, anul trecut, in medie, 115 euro pentru trainingul unui angajat, in crestere cu 5% fata de anul 2015, potrivit HPDI, companie cu activitate in domeniul resurselor umane. In ceea ce priveste programele de teambuilding, companiile au alocat circa 60 euro per angajat (fara costurile de cazare).

Companiile isi doresc angajati comunicativi si relaxati

Prin intermediul programelor de training, firmele si-au propus ca angajatii lor sa dezvolte in special abilitatile de comunicare, de gestionare a timpului si de depasire a situatiilor stresante.

"Cel mai solicitat program de training a fost cel de Presentation Skills, care are ca rezultate cunoasterea metodelor de generare, structurare si transmitere a informatiilor. Training-ul ofera si abilitatea de a corela continutul cu tehnicile de prezentare (comunicare verbala, paraverbala si nonverbala). Foarte cautate au fost si programele de Stress Management, Conflict Management, Leadership sau Time Management", sustine Petru Pacuraru, managing partner si trainer HPDI.

Pentru dezvoltarea angajatilor si crearea unor echipe cat mai omogene, companiile autohtone au apelat si la programe de teambuilding. "«Vedeta» teambuilding-urilor de anul trecut a fost «E-hunters», un program hi-tech care isi propune sa dezvolte abilitatile strategice si cele de leadership, dar si devoalarea secretelor muncii in echipa. Valea Prahovei, litoralul, Valea Oltului si marile orase - Brasov, Cluj, Timisoara, Sibiu si Sighisoara - au fost in topul preferintelor firmelor din Romania ", a mai explicat Pacuraru care adauga ca firmele prefera programele care imbina atat mediul indoor, cat si cel outdoor.

Potrivit estimarilor HPDI, in 2017, piata locala de teambuilding va ajunge la o valoare de circa 10 milioane de euro, in aceasta suma fiind incluse si costurile de cazare.

Intoarcerea la fundamentele educatiei

In anul 2016, HPDI a interactionat cu 87 de companii interesate de dezvoltarea personala si profesionala a angajatilor, de-a lungul a 267 de evenimente. Numarul total de participanti la programele HPDI a fost de 7081 de persoane in 527 de zile de livrare. S-au folosit 75 de locatii la nivel national si s-au parcurs 70.723 de kilometri in drumul catre acestea. Compania a inregistrat o cifra de afaceri de 600.000 de euro.

"Anul 2016 a fost surprinzator pentru ca ne-a intors catre fundamentele educatiei. Am facut si multe programe noi, insa si cele deja clasice au avut impact si cautare majora", a mai completat reprezentantul HPDI.

Perspective in 2017

Potrivit specialistilor de la HPDI, este impetuos necesar ca si 2017, programele de teambuilding si training din Romania sa tina pasul cu dezvoltarea tehnologiei, dar si cu noile generatii de angajati.

"Mereu am simtit ca digitalizarea, gamificarea si generatiile tinere vor schimba aceasta industrie si ca training-urile in sala si teambuilding-urile clasice vor disparea incet-incet. Si suntem si noi pregatiti pentru directia asta cu programe bazate pe hi-tech, descoperirea si exploatarea inteligentei emotionale, leadership si comunicare autentice, creativitate si gandire out of the box si delegare", sustine Petru Pacuraru care estimeaza o crestere a business-ului cu 30% in 2017.

Infiintata in 2001, compania Human Performance Development International furnizeaza solutii de leadership si dezvoltare a resurselor umane prin programe de training, coaching si teambuilding.

Sursa foto: racorn, Shutterstock