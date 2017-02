Grupul ungar MOL, care detine circa 200 de benzinarii in Romania, deschide si in acest an programul de recrutare si dezvoltare GROWWW, prin care isi propune sa recruteze 175 de persoane pentru posturi disponibile in 10 tari.

In cadrul editiei din 2017 a acestui program, Grupul MOL pune la dispozitie 175 de posturi specifice in domenii cum ar fi inginerie, economie, IT, stiinte naturale si sociale, in operatiunile grupului din 10 tari. Posturile mentionate sunt disponibile in tari precum Austria, Ungaria, Slovacia, Slovenia, Pakistan, Croatia, Bosnia-Hertegovina, Italia, Polonia si Cehia.

Posturile disponibile nu sunt doar in cadrul subsidiarelor locale, iar aplicantii pot participa la proiecte internationale.

Tinerii interesati de posturile deschise pot aplica la subsidiarele locale pana la data de 7 aprilie.

Grupul MOL a lansat GROWWW in 2007 pentru a-si consolida echipa cu noi tineri profesionisti talentati, dornici sa se dezvolte. Candidatii selectati, absolventi de studii superioare, dar cu experienta de lucru de cel mult un an, sunt ajutati de un mentor. In timpul programului, care dureaza 12 luni, beneficiarii programului Growww vor dobandi o perspectiva din interior asupra grupului MOL, vor invata direct de la manageri de nivel superior si vor vizita diverse facilitati de productie. Dupa terminarea programului, majoritatea tinerilor profesionisti continua sa lucreze in cadrul companiei.

Grupul MOL este o companie internationala integrata si independenta, cu sediul central in Budapesta, Ungaria. Are operatiuni in peste 30 de tari, aproximativ 25.000 de angajati in intreaga lume si peste 100 de ani de experienta in industrie.