Ne indreptam cu pasi repezi catre ,,Era Robotilor", o lume in care omenirea va trebui sa gaseasca solutii concrete la problema fortei de munca, pentru ca cele mai multe joburi vor fi preluate de masinarii. In aceste conditii, Bill Gates, co-fondatorul Microsoft, a propus ca robotii care "fura" joburile oamenilor sa fie taxati ca atare, iar banii astfel obtinuti sa finanteze locuri de munca in educatie, sanatate si ingrijirea batranilor. Revista CARIERE a vrut sa afle de la specialisti daca acest scenariu e fezabil sau nu.