Angajatii nu mai vor sa invete in sali clasice de traininguri, de pe slide-uri, ci isi doresc experiente cat mai interesante, care sa ii tina cat mai mult in priza. Un program care combina realitatea cu virtualul, prin intermediul gadgeturilor, si transforma sarcinile de serviciu in misiuni recompensate, isi aduce aportul la dezvoltarea abilitatilor angajatilor, cu un cost de pana intr-o suta de euro de persoana.

Compania Equatorial, condusa de Dan Berteanu, specialist in domeniul IT, a realizat in urma cu doi ani Equatorial Marathon, o platforma de invatare prin joc care se adreseaza companiilor multinationale care inoveaza in procesul de invatare si dezvoltare al angajatilor. Jocul are ca metafora un maraton in jurul Ecuatorului, unde, pentru a putea avansa in cursa, participantii trebuie sa indeplineasca „provocari de alergare” care de fapt sunt sarcini si activitati din job-ul de zi cu zi a angajatilor.

"Jocul «a luat foc» destul de tare, in principal pentru ca industria de training a fost destul de conventionala pentru mult timp in toata lumea. Si in America, companii mari de training inca folosesc sali de clasa, flipchart si role play. Noi nu prea mai facem asta. (...) Jocul nu este relaxare, prin joc noi luam sarcinile de serviciu ale angajatului si le imbracam intr-o forma care sa il atraga, insa este important de retinut ca nu dam suplimentar oamenilor de munca", a explicat Dan Berteanu.

Potrivit acestuia, companiile apeleaza din ce in ce mai mult la formule noi de invatare cand vine vorba despre dezvoltarea calitatilor angajatilor, care pot sa varieze de la imbunatatirea abilitatilor de leadership sau cresterea brandului de angajator si pana la dezvoltarea abilitatilor manageriale, de vanzari, de relatii cu clientii sau de negociere.

"Jocul se desfasoara in birou, intre oameni, la intalnirile cu clientii, in viata lor de zi cu zi, dar este monitorizat de o platforma online sau de o aplicatie. Provocarile de alergare ale maratonului sunt sarcinile de serviciu imbracate in cerintele de joc, care, practic, fac jobul mai «ingurgitabil», il fac pe angajat sa fie mai degraba engaged decat obedient. De exemplu, daca iti zic sa te duci la o conferinta sa faci rost de 10 carti de vizita noi s-ar putea sa te duci, ins o vei face doar pentru ca asa ti se cere. In joc insa provocarea ta este sa te duci la conferinta, sa iei 10 carti de vizita noi, sa le faci poze si sa incarci in platforma. Pentru asta o sa avansezi in cursa, vei ajuta la un scop umanitar si vei primi si o recompensa", a explicat managerul.

Potrivit acestuia, oamenii stau conectati doar 5-10% din timp, in rest ei isi indeplinesc sarcinile jocului in activitatea pe care o desfasoara in fiecare zi la locul de munca.

Cat costa sa "iti pui angajatii la joaca"

Dan Berteanu a explicat ca fiecare program este personalizat pe nevoile angajatorului, iar costurile pot sa varieze in functie de complexitatea acestuia si de numarul de salariati implicati.

Un proiect care dureaza patru luni si in care sunt implicati 80 de oameni, de exemplu, costa, potrivit managerului, 25.000-30.000 de euro, adica aproximativ 75 de euro de persoana.

In cei doi ani de cand facem asta vedem angajati care fac provocari din job in weekend sau in vacante, iar asta pentru ca vor ei, pentru ca participarea in joc este voluntara, nu ii obligam sa joace

Equatorial a incasat venituri de aproximativ jumatate de milion de euro in cei doi ani de cand proiectul Equatorial Marathon este pe piata, iar in acest an vrea sa mai atraga 400.000-450.000 de euro.

Clientii companiei sunt din domeniile bancar, telecom, sanatate, IT si productie.

Equatorial, unul dintre principalii jucatori de pe piata de training din Romania, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de peste un milion de euro, in crestere cu 37% comparativ cu rezultatul anului 2015. Cea mai mare pondere, de 65%, a activitatilor care au generat acest rezultat este dedicata proiectelor de tip game-based learning, o abordare gamificata pe care Equatorial a adoptat-o in 2014, odata cu rebrandingul din Achieve Global Romania. In 2017, Dan Berteanu estimeaza de asemenea o cifra de afaceri de 1-1,2 milioane de euro. Compania are 15 angajati si alti 15 colaboratori.

Principalii concurenti pe piata de training din Romania sunt Ascendis, Human Invest, CBC Romania, TrendConsult, Dale Carnegie Training Romania, Qualians, Hart Consulting, Accelera.

