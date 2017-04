Schimbarile frecvente din piata muncii, atat din randul angajatorilor, cat si al candidatilor, la care se adauga deficitul de personal din piata, ii determina chiar si pe marii actori din piata de recrutare sa isi schimbe strategiile. Adecco, cea mai mare companie de recrutare din Romania, are in plan sa angajeze anul acesta 500 de persoane, care sa devina angajati proprii si care sa fie la dispozitia firmelor, insa sta cu ochii si pe angajatii disponibilizati recent si chiar pe refugiati.

Un prim plan pe care il va pune in aplicare inca din zilele urmatoare compania Adecco este sa recruteze 500 de romani calificati in diverse meserii, pana la finalul acestui an, pe care sa ii angajeze in echipa proprie.

Miscarea este una interesanta, in contextul in care Adecco desi plaseaza anual mii de angajati in locuri de munca temporare sau permanente, numarul angajatilor proprii nu depasea pana in prezent 200 de persoane.

"Ne propunem sa angajam pana la final de an 500 de persoane, care se vor adauga celor 200 de angajati existenti in compania Adecco. Vorbim in special despre tehnicieni sau personal cu certificari de sudori, motostivuitoristi, operatori CNC, pe care ii vom angaja in companie si le vom da un salariu mai mare decat exista pe piata", a explicat Florin Godean, country manager Adecco.

Potrivit acestuia, salariile vor varia intre 2.500 de lei si 1.000 de euro net pe luna, iar angajatii vor putea ramane acasa, daca nu este disponibil un job intr-o zi.

De asemenea, noii angajati Adecco vor primi aceleasi beneficii ca si angajatii vechi, adica pe langa salarii vor avea acces la servicii medicale private sau intrari la spa.

Cei 500 de oameni vor fi recrutati in cadrul tuturor sediilor din cele 15 orase din tara in care este prezenta compania.

Cautam oameni cu calificare, chiar daca nu au experienta in piata muncii, iar salariile salariile vor fi cu cel putin 20% mai mari decat valorile pietei. Avem nevoie ca oamenii aceia sa fie motivati, sa aiba incredere in noi si sa fie disponibili atunci cand avem nevoie de ei

"Angajatii vor veni in fiecare zi la noi la sediu, iar noi vom intreba partenerii cu care lucram daca au nevoie de serviciile lor in ziua respectiva. Daca nu va fi nevoie de ei, vor putea sta acasa in ziua respectiva", a precizat Godean.

Absenteismul da batai de cap companiilor

Managerul a precizat ca modelul de business este imprumutat din afara, fiind practicat in tari precum Franta, Italia sau Japonia, iar principalul obiectiv pe care il are compania este de a acoperi nevoile clientilor de personal, in contexul unei rate a absenteismului angajatilor in crestere.

"Desi nu mai vorbim de o piata imprevizibila in Romania, ci, din contra, de o piata foarte previzibila, partea imprevizibila vine din partea candidatilor, pentru ca nu stii cine iti vine la munca a doua zi, iar absenteismul are loc chiar si in cazul angajatilor cu contracte nedeterminate. De exemplu, un angajator cu 100 de angajati are la munca efectiv, in prezent, doar 80 de oameni, iar problema lui cea mai mare este absenteismul. (...) Scopul nostru este acela de a acoperi acest absenteism", a explicat Florin Godean.

Florin Godean a aratat ca absenteismul este la cote ridicate in special in domeniul automotive si, in general, in companiile care au productie.

Potrivit acestuia, costul cu angajarea fiecarei persoane din cele 500 va fi de 1.800 de euro lunar pentru companie, adica peste 10 milioane de euro pe an.

Succesul proiectului l-am definit ca insemnand un grad de ocupare de cel putin 80% din luna. Daca vorbim de 20 de zile lucratoare, inseamna ca 16 zile pe luna acele persoane vor fi ocupate

Cu ochii pe angajatii disponibilizati, dar si pe refugiati

In contextul in care pe piata locala deficitul de candidati reprezinta o problema reala pentru angajatori, generata in special de emigrari si de natalitatea scazuta, companiile cauta constant solutii pentru acoperirea locurilor de munca disponibile.

Astfel, reprezentantul Adecco a aratat ca este in discutii cu sindicatele care reprezinta angajati disponibilizati, dar se uita si dupa angajarea de refugiati, in special pentru pozitiile care nu solicita calificare.

"Am inceput sa discutam cu sindicatele si chiar exista un inceput de colaborare foarte bun si, acolo unde exista disponibilizari, ne folosim de cunostintele celor din sindicate pentru a atrage angajatii catre alte zone. Este o directie pe care mergem. De asemenea, discutam cu Oficiul Roman pentru Imigrari si cu Inspectoratul General pentru Imigrari si ne interesam de refugiati. Ne gandim la ei cand vine vorba despre activitati de baza, care nu necesita anumite calificari", a explicat Godean.

Tot el a aratat ca o bariera in recrutarea refugiatilor este ajutorul financiar pe care acestia il primesc de la statul roman.

"Refugiatul primeste 500 de lei lunar timp de un an, la fel si fiecare membru al familiei. Daca unul dintre membri se angajeaza pe jumatate din salariul minim pe economie, nimeni nu mai primeste nimic. Atunci de ce sa se angajeze?", se intreaba Florin Godean.

Compania de recrutare Adecco, cel mai mare jucator din piata de profil, a incheiat anul 2016 cu o cifra de afaceri de peste 80 de milioane de euro si a avut 8.000 de angajati.