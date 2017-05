Peste 2.5 milioane de angajati din Romania primesc tichete de masa, acestea fiind cel mai utilizat beneficiu extra-salarial, folosit de companii pentru a sustine masa de pranz a angajatilor in zilele de lucru.

Tichetele de masa electronice au fost lansate in octombrie 2015, ca urmare a unor modificari legislative care au permis emiterea lor pe suport electronic, pe langa formatul clasic, de tichete pe hartie, care functioneaza in continuare in paralel cu cardurile.

„Tichetele de masa electronice sunt un mare pas inainte in programele moderne de beneficii extra-salariale din Romania. Cardurile de masa de la Edenred simplifica procedurile administrative in randul companiilor si aduc salariatilor o flexibilitate sporita. Faptul ca in doar 18 luni de la lansarea tichetelor de masa electronice, peste 350.000 de salariati au optat deja pentru carduri de masa Ticket Restaurant confirma apetitul romanilor pentru tehnologiile digitale si pentru beneficiile pe care le aduc acestea in viata de zi cu zi”, spune Dana Sintejudean, Director General Adjunct al Edenred Romania.

70% dintre cei 350.000 de angajati utilizatori ai cardurilor de masa Edenred lucreaza in companii mari, cu peste 100 de angajati. Tranzitia catre tichetele de masa electronice este in crestere in randul companiilor medii si mici, 20% dintre utilizatorii cardurilor de masa fiind angajati in companii avand intre 40 si 100 de angajati si alti 10% in companii cu mai putin de 40 de angajati.

Cardurile de masa Ticket Restaurant de la Edenred pot fi utilizate pentru cumparaturi alimentare la peste 8.000 de comercianti parteneri, asigurand o acoperire de 100% la nivel national: hypermarketuri, supermarketuri, magazine alimentare, restaurante, pizzerii, cofetarii, etc.

„O tendinta remarcabila in primul trimestru al anului 2017 este cresterea ponderii platilor cu cardurile de masa in restaurantele si magazinele alimentare de proximitate cu 8%. Acesta este un indicator puternic al faptului ca angajatii isi folosesc din ce in ce mai mult cardurile de masa in pauza de pranz, mai ales ca valoarea maxima a unui tichet de masa este in prezent 15,09 lei, acoperind costul unui pranz in cele mai multe cazuri. Solutiile Edenred sprijina obiceiuri de viata sanatoase, printre care alimentatia corecta si respectarea unei reale pauze de pranz”, spune Dana Sintejudean, Director General Adjunct al Edenred Romania.

Valoarea medie a tranzactiilor cu cardul

Cardurile de masa Edenred sunt emise sub licenta Mastercard, sunt securizate cu cip si cod PIN si permit plati contactless. In primul trimestru al anului in curs, ponderea platilor contactless a crescut la 87%, fata de 80% in anul 2016. Valoarea medie a tranzactiilor efectuate cu cardurile de masa de la Edenred a fost in primul trimestru 2017 de 36.2 lei, in crestere usoara fata de 34.5 RON in 2016.

Tichetele de masa, un beneficiu extra-salarial existent in peste 40 de tari, inclusiv in tarile membre ale Uniunii Europene, exista in Romania din 1999 si au scopul de a creste puterea de cumparare in randul angajatilor activi. Tichetele de masa au un impact pozitiv dovedit asupra companiilor, beneficiarilor, comerciantilor parteneri si au inclusiv efecte pozitive asupra statului prin diminuarea economiei subterane. Valoarea maxima a unui tichet de masa care poate fi acordata unui angajat pentru fiecare zi lucratoare efectuata este de 15,09 lei. Cardurile si tichetele de masa pe hartie au reglementari fiscale identice si vor continua sa co-existe si in perioada urmatoare.

Edenred emite tichete de masa electronice prin intermediul cardurilor Ticket Restaurant, atat in Romania, cat si in tari precum Franta, Germania, Cehia, Belgia, Spania, Slovacia, Austria, Grecia, Turcia.

In Romania, Edenred deserveste peste 35.000 de companii-client si 1.5 milioane de utilizatori pentru tichete si carduri de masa Ticket Restaurant, tichete si carduri cadou, tichete de cresa, vouchere de vacanta, tichete sociale, precum si carduri preplatite pentru cheltuieli de afaceri.

Grupul Edenred are la nivel international 26 de milioane de utilizatori ai cardurilor emise si un volum emis de aproape 20 miliarde de euro anual la nivel mondial.

Sursa foto: gpointstudio, Shutterstock