110 studenti si absolventi se vor alatura echipei EY Romania in aceasta toamna. Acestia vor fi inclusi in programe de formare si certificare profesionala la cel mai inalt nivel in domeniul consultantei.

Studentii si absolventii care se vor alatura echipei EY Romania au fost alesi in urma unui amplu proces de selectie. "Anul acesta, procesul de recrutare a inclus cateva elemente inedite, cum ar fi descrierile posturilor in format video, posibilitatea de a aplica prin realitate augmentata, dar si prin programul EY Express”, a declarat Andreea Mihnea, HR Director EY Romania.

Anul acesta, EY Romania a primit aproape 3.500 de aplicatii pentru pozitia de junior, care au trecut prin sase etape de selectie (inscriere online, preselectia CV-urilor, testare psihometrica si de aptitudini, interviuri video, centrul de evaluare EY si interviuri fata in fata). In cadrul centrului de evaluare EY au participat 150 de candidati finalisti, de la universitati din Bucuresti, Cluj, Iasi si Timisoara. Prin exercitii interactive, prezentari individuale si de grup, participantii au avut ocazia sa demonstreze competente precum lucru in echipa, gandire critica sau management de proiect.

Tinerii, recrutati printr-un program inovator

15 dintre juniori au fost recrutati printr-un program inovator, EY Express, un accelerator de cariera care s-a desfasurat in luna martie, timp de cinci zile si a dezvoltat cinci competente-cheie: rezolvarea de probleme complexe si gandirea critica, managementul interpersonal, exceptional client service, managementul riscului, managementul de proiect. In cadrul proiectului, au participat studenti in anul 3, masteranzi cu background tehnic, IT si de business, dar si absolventi care isi doresc o cariera in domeniul serviciilor profesionale.

"Prin EY Express am creat o noua experienta de invatare, intensa, aplicata pe competentele cele mai utile pentru piata de munca a viitorului. Feedback-ul pe care l-au primit studentii a fost direct, de la traineri si mentori, iar invatarea a fost peer-to-peer, un raport adecvat intre proiecte de lucru in echipa, proiecte individuale si sesiunile de mentorat", a mai spus Andreea Mihnea.

Toti cei peste 110 studenti si absolventi recrutati vor fi inclusi in programe de formare si certificare profesionala la cel mai inalt nivel in domeniul consultantei. EY Romania investeste anual, in medie, 1.500 de euro pentru formarea fiecarui angajat si ofera o gama larga de beneficii. Aceasta investitie se reflecta in rezultatele exceptionale pe care tinerii specialisti EY le obtin in cadrul sesiunilor de examinare pentru diverse certificari internationale, precum ACCA, ICAEW Chartered Accountant (ACA), Chartered Financial Analyst (CFA) si Advanced Diploma in International Taxation (ADIT).