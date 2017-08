Prima provocare este impartasita de intreaga noastra societate globala, si anume, asigurarea unui sistem educational si de dezvoltare a fortei de munca, care sa ofere potentialilor angajati un set constant de abilitati necesare pentru a indeplini cerintele muncii mereu in schimbare. Acest lucru necesita, in primul rand, un angajament serios si investirea unor resurse generoase pentru educatie si formare profesionala, scrie Revista CARIERE.

Intrebarea este insa, unde ar trebui sa mearga aceste resurse? Atat angajatorii, cat si angajatii trebuie sa se implice in educatia continua si in imbunatatirea constanta a competentelor, pentru a face fata schimbarilor rapide de pe piata muncii cauzate de noile tehnologii. In plus, trebuie sa recunoastem ca, pentru multi, trebuie sa existe si alternative la educatia clasica, scoala-liceu-facultate, cum ar fi programele de ucenicie care ofera abilitati tehnice pentru locurile de munca ale viitorului, in special in industrie.

