Procrastinarea, mai exact amanarea unor sarcini, reprezinta un obicei care sta la baza lipsei de productivitate. Multi dintre noi, chiar daca avem potentialul necesar pentru realiza lucruri marete, ajungem sa ne lamentam intr-un mod de viata monoton si lipsit de initiativa. Acest mod de viata se transpune intr-o stagnare in ceea ce priveste cariera si implicit a veniturilor pe care le veti obtine de pe urma muncii voastre.

Anturajul, asteptarea momentului potrivit, un task greoi care avem impresia ca ne sufoca sau pauzele prea dese sunt doar o serie dintre factorii care ne imping catre procrastinare si automat catre o lipsa de productivitate. Intr-o societate sanatoasa si intr-un mediu de lucru unde recompesarea se face dupa un sistem de valori bine definit, procrastinarea este o ancora care iti tine veniturile la un nivel destul de scazut, "ucigandu-ti" sansele unui trai mai bun. Iti prezentam 5 solutii pentru a scapa de procrastinare:

5 solutii pentru a scapa de procrastinare

1. Prioritizati-va task-urile pentru a trece de la procastinare la productivitate

Este foarte usor sa va incarcati cu task-uri. In momentul in care simtiti ca acestea va coplesesc, o solutie de a le duce la bun sfarsit poate fi reprezentata de prioritizarea si structurarea cat mai inteligenta a acestora.

Daca aveti un task mai greoi de care va simti descurajati sa va apucati, cel mai bine este sa “il spargeti” in mai multe etape bine delimitate. Astfel veti avea o imagine de ansamblu mai clara asupra acestuia si realizarea treptata va va aduce satisfactia necesara pentru a nu va mai simti descurajati.

2. Scapati de elementele care favorizeaza procrastinarea

Daca procrastinati prea mult, poate fi si din cauza faptului ca v-ati creat un mediu care avantajeaza acest obicei prost. Identificati activitatile care va tin departe de a fi productiv, renuntati la pauzele in care navigati haotic pe Internet, iesitul la tigara si discutiile inutile. Veti castiga mai mult timp pentru a va putea concentra pe responsabilitatile pe care le aveti in acea zi.

3. Petreceti-va timpul cu persoane care va inspira sa deveniti mai productivi

Anturajul are un impact semnificativ asupra noastra. De multe ori alegem sa ne petrecem timpul cu persoane toxice care nu aduc nicio contributie benefica asupra vietii noastre si implicit ne imping catre procrastinare. Daca nu aveti puterea de a-i schimba pe ei, un proces care s-ar putea sa va ocupe o mare parte din timp, cea mai buna decizie ar fi sa va detasati. Inconjurati-va de oameni optimisti, cu initiativa, de la care veti putea invata cat mai multe. Incepeti sa fiti competitivi si sa va depasiti limitele.

4. Stabiliti-va un scop si dedicati-va cat mai mult timp pentru a-l indeplini

Daca procrastinarea si-a pus amprenta asupra vietii voastre, atingerea unui scop devine din ce in ce mai grea. Adunati-va, stabiliti-va prioritatile si incercati sa va organizezi timpul in asa fel incat tot ceea ce faceti sa fie in folosul dezvoltarii voastre. Un mod de viata responsabil si putina disciplina va transforma atingerea unui scop intr-o munca mult mai usoara.

5. Incetati sa va mai complicati: Nu exista momentul potrivit

Ganditi-va de cate ori ati spus “De luni o sa fiu mai cumpatat. O sa incep sa economisesc. O sa..”? Acum amintiti-va de cate ori chiar ati facut asta. Incetati sa mai cautati motive pentru a incepe ceva ce va va face sa fiti mai productivi. Daca o sa continuati sa asteptati momentul potrivit, mereu se vor ivi in capul vostru diverse scenarii care vor amana acest moment. Renuntati acum la procrastinare si deveniti mai productivi!



Sursa foto: By pathdoc / Shutterstock.com