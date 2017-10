Coachingul este un proces de dezvoltare care nu doar ca este la moda, dar este si necesar. In Romania, coachingul a castigat notorietate, si, de cele mai multe ori, este accesat ca o metoda de salvare. Cei care apeleaza la coaching reusesc sa-si defineasca mai bine obiectivele, sa identifice blocajele, sa aiba mai multa incredere in fortele proprii si sa gaseasca cele mai bune solutii.

Tot mai multe companii din Romania apeleaza la coaching atunci cand pierd teren in piata, iar rezultatele financiare nu sunt deloc incurajatoare. Cei care ajung sa lucreze cu un coach sunt, de regula, persoane cu multiple responsabiliati, care isi desfasoara activitatea profesioanala in contexte dificile.

"Coaching-ul este un proces de devoltare. Si este la moda, fara indoiala. Tehnicile de coaching iti asigura claritate in setarea obiectivelor pentru care lucrezi, un plan de actiune si, mai ales, rezultate. Eficienta procesului se explica prin activarea potentialului latent si traducerea intr-un plan de actiune detaliat care insumeaza diverse experiente in afara spatiului de confort. Prin coaching se antreneaza comportamente si se darama bariere de mentalitate", a explicat, pentru wall-street.ro, Mihaela Feodorof, executive coach and business consultant.

De cele mai multe ori, coachingul este accesat ca "o metoda salvatoare" atunci cand industria este afectata de factori exteriori si climatul organizational se deterioreaza.

Coachingul este un proces dedicat celor care au impact major in business pentru ca schimbarea lor de atitudine contamineaza in sens pozitiv si membrii echipelor cu care acestia interactioneaza Mihaela Feodorof

In Romania, coaching-ul se confunda cu mentoratul, mai ales atunci cand coach-ul are experienta relevanta in domeniul de activitate al clientului. Coach nu indruma, ci insoteste persoana “scotocind” dupa noi abordari.

"Coach-ul nu are voie sa judece si nici sa vina cu solutii. Poate sa-si anime coachee-ul prin exemple care sa-i dea acestuia incredere in schimbare. Primul nivel la care se lucreaza este cel mental. Ceea ce este esential in proces este sa-l sustii pe cel cu care lucrezi sa-si identifice singur optiunile, sa-si constientizeze atuurile si zonele de devoltare si, mai ales, sa actioneze coerent cu obiectivele setate. De cele mai multe ori clarific din intalnirea de cunoastere cu clientul diferentele de metoda sau si mai exat ce o sa facem, dar mai ales ce nu o sa facem, pe parcursul procesului", a mai spus Mihaela Feodorof.

Cine are nevoie de coaching in Romania? Si cine face, de fapt, coaching?

In Romania, industria dezvoltarii este in continua crestere, iar succesul procesului este masurabil in raport cu rezultatele obtinute. "Eu masor eficienta lui pentru fiecare coachee cu care lucrez, de la o sesiune la alta si de cele mai multe ori sunt placut surprinsa de atingerea obicetivelor setate initial inainte de deadline-ul asumat. Succesul unei persoane observat de cei din jurul sau duce mai departe povestea metodei de lucru", a precizat Mihaela Feodorof.

Clientii interesati de coaching sunt, de regula, persoane cu multe responsabiliati. "Schimbarea de paradigma vine din acceptarea provocarilor si gasirea de solutii inovative, care de cele mai multe ori sunt la indemana celor in cauza. Prin coaching se diminueaza si elimina blocajele in gandire, se actioneaza armonios iar reusitele par sa vina de la sine, fara efort".

Un program de coaching poate dura 2-3 luni sau chiar un an, in functie de cum reactioneaza clientii.

"Un program de devoltare prin coaching presupune un numar de sesiuni sau o durata de timp alocata procesului. Putem vorbi de 2-3 luni, 6 luni sau chiar un an dedicat atingerii obiectivelor pentru care clientul este dispus sa se antreneze. Asta nu inseamna ca uneori nu sunt suficiente doar 2-3 sesiuni pentru a se produce schimbarea de abordare si constientizarea resurselor de care persoana in cauza dispune. De aici pana la actiune si obtinerea rezultatelor este doar un pas. Depinde foarte mult insa de contextul in care se produce schimbarea si profunzimea la care se lucreaza", a mai explicat aceasta.

Cum isi da seama un angajat ca are nevoie de coaching?

Cele mai frecvente "semnale" sesizate la cei care apeleaza la coaching, identificate de Mihaela Feodorof, sunt nelinistea, incertitudinea, schimbarile comportamentale, deteriorarea relatiilor interumane la job, dar si in viata personala, "Un alt tip de “nevoie” care poate fi preintampinata prin coaching este ineficienta si lipsa de motivare a angajatilor, mai ales la nivel de management, ceea ce genereaza o stare de spirit total neadecvata in organizatii", a adaugat aceasta.

Atunci cand rezultatele programului de coaching incep sa se vada, feedback-ul vine de la cei din preajma persoanei care beneficiaza de coaching. "Cunoscutii le fac complimente, avand sentimentul ca au schimbat ceva la imaginea lor. Dar schimbarea vine din interior. Calmul, echilibrul si luciditatea cu care abordeaza orice situatie alteori dificila este prima schimbare pe care o observam", a conchis Mihaela Feodorof.

