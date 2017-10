Revista HR Manager organizeaza o noua conferinta in seria de evenimente dedicate rolului strategic pe care resursele umane il joaca in orice companie, un eveniment dedicat exclusiv provocarilor de HR in companiile de servicii, in data de 2 noiembrie 2017.

Intr-o perioada in care performanta companiei este direct asimilata competentei si implicarii angajatilor, motivarea, retentia si engagement-ul lor stau la baza planurilor strategice in business.

Misiunea HR-ului de a gasi, a dezvolta si a plasa omul potrivit la locul potrivit devine cu atat mai provocatoare in cazul companiilor cu mii de angajati, zeci de competente, atitudini si valori personale.

Evenimentul HR Strategic pentru Companii de Servicii propune solutii si bune practice pentru elaborarea unui plan strategic de resurse umane concentrate pe performanta. Speakerii prezenti la eveniment vor raspunde la intrebari legate de:

Departamentul HR-ul: principalul strateg in imbunatatirea serviciilor



Smart management is trust management! – Un studiu de caz despre incredere, comunitate si invatare neconventionala.



Strategii de recrutare pe o piata a muncii volatila. Instrumente de selectie si assesment



Motivarea spre performanta: de la low performers la high performers



Beneficii flexibile, instrument de retentive pentru angajati



Engagement prin tehnologie

Evitarea procedurii “Stati un pic”. Cum sa nu sugrumi client service - cuvinte cheie: client service, customer focus, customer oriented, empatie cu client, engagement

Panel: Cum arata o strategie de HR concentrate pe performanta in customer service: de la alinierea obiectivelor, culturii, principiilor si valorilor, la comportamente de zi cu zi

Printre speakerii evenimentului se regasesc: Elena Calin, CEO, UP! Your Service Romania, Daria Rambu, Senior Account Manager, Romanian Software, Adrian Sarbu, Co- Founder, BenefitOnline.ro, Andrei Dunuta, Co-Fondator, SELFTRUST Academy, Zoe Dobre, Director HR, City Grill, Cristina Mocanu, Country HR Manager, iCredit, precum si alti Directori HR din companii de servicii prezenti in panelul conferintei.

Conferinta din acest an este organizata cu sprijinul partenerilor UP! Your Service România, Benefitonline.ro, SELFTRUST Academy, al partenerului anual Romanian Software si al partenerilor de networking International House Bucharest, Smart Experience si 7Card.