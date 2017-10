Cum ne putem da seama daca un CEO este eficient sau nu? Ce il face sa fie un bun conducator? Are nevoie numai de abilitati de management sau, din contra, leadership-ul conteaza mai mult? Ori ar trebui sa fie o combinatie intre cele doua?, scrie Revista CARIERE.

Harvard Business Review a realizat un studiu care ar putea raspunde la aceste intrebari. In cadrul cercetarii au fost intervievate 1.000 de CEO, care au raspuns la intrebari despre programul lor zilnic si modul in care isi desfasoara activitatea in compania pe care o conduc.

Cei de la HBR au vrut sa afle activitatile pe care CEO-ii le intreprind in fiecare saptamana, dar si daca le planifica din timp sau nu. Apoi s-au folosit de un algoritm informatic pentru a evidentia cele mai...