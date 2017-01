Piata medicamentelor fara prescriptie, suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale a crescut de la 158 de milioane de unitati in 2012, la 171 de milioane de unitati in 2016. Cu toate acestea, comparativ cu alte state europene, Romania se afla pe ultimele pozitii in ceea ce priveste consumul acestor categorii de produse. Intr-un interviu acordat wall-street.ro, Razvan Bosinceanu, presedintele Asociatiei Romane a Producatorilor de medicamente fara prescriptie, suplimente alimentare si dispozitive medicale (RASCI), a povestit despre activitatile asociatiei si despre evolutia pietei medicamentelor OTC.

Categoria de medicamente OTC, estimata la circa 2,4 miliarde de lei in perioada iunie 2015 - iulie 2016, a inregistrat o crestere fata de anii anteriori, observandu-se variatii atat la nivel de volum, cat si la cota de piata in cadrul anumitor categorii de produse, determinate de factori precum sezonalitatea. In acest sens, se poate observa o crestere a vanzarilor medicamentelor, suplimentelor si dispozitivelor medicale destinate tratarii racelii si gripei in sezonul rece sau a produselor destinate tratarii alergiilor in perioada de primavara.

Piata de OTC-uri, incluzand aici medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale, reprezinta 32% in volum si 23% ca valoare din piata totala de medicamente din Romania, la nivelul anului 2016.

Care sunt cele mai vandute medicamente fara prescriptie

Trendul general este unul ascendent, determinat de cresterea interesului pentru starea de sanatate si tendinta de a cauta si de a primi informatii din medii variate, de atentia sporita acordata preventiei, care determina, in acelasi timp, alocarea mai multor bani din bugetul personal al populatiei pentru aceste categorii de produse.

In topul preferintelor romanilor in materie de suplimente alimentare se afla produsele destinate sistemului gastrointestinal si metabolism. Acestea sunt urmate de produsele pentru sistemul genito-urinar, cardiovascular, respirator si musculo-scheletic.

La nivelul anului 2016, segmentul digestiv si metabolism a reprezentat 53,6% din totalul pietei de suplimente alimentare, urmat de segmentul genito-urinar, cu 9,9% din piata, segmentul cardiovascular, cu 7,7%, cel respirator, cu 7,3%, respectiv segmentul musculo-scheletic, cu 6%.

Valoarea anumitor segmente este strans corelata cu ponderea problemelor de sanatate dintr-o arie terapeutica, insa pot fi influentate si de sezonalitate, cum este cazul segmentului respirator sau al anumitor categorii din segmentul digestiv.

Piata medicamentelor fara prescriptie, suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale a crescut de la 158 de milioane de unitati in 2012, la 171 de milioane de unitati in 2016. Cu toate acestea, comparativ cu alte state europene, Romania se afla pe ultimele pozitii in ceea ce priveste consumul acestor categorii de produse.

Obiectivele si activitatile RASCI

Daca ne uitam la modul in care se desfasoara procesul de educare a consumatorului si pacientului roman cu privire la starea de sanatate, putem observa ca la acesta contribuie atat autoritatile din domeniul sanatatii, prin campanii nationale de informare si educare, dar si companiile active pe piata farmaceutica din Romania, prin campanii de constientizare care adreseaza fie nevoia de preventie, fie tratarea unor afectiuni din arii terapeutice specifice. Totodata, publicitatea isi aduce propria contributie, avand rolul de a creste gradul de constientizare in randul consumatorilor cu privire la solutiile existente pentru restabilirea si mentinerea starii lor de sanatate.

Prin demersurile sale, RASCI urmareste nu doar informarea si responsabilizarea consumatorilor, ci si stabilirea unui dialog deschis cu pacienti, autoritati de reglementare in domeniu, precum si cu alti factori care influenteaza starea de sanatate a romanilor. Obiectivul RASCI este acela de a contribui, prin campanii de informare, la imbunatatirea continua a educatiei pentru sanatate si cresterea nivelului de responsabilitate in prevenirea si tratarea afectiunilor cu produse din categoria medicamentelor fara prescriptie, suplimentelor alimentare si dispozitivelor medicale pentru ingrijire personala.

Cu privire la sectorul OTC, anul 2016 nu a adus schimbari majore la nivel de reglementare. Au existat discutii despre modificari la nivel legislativ, respectiv propunerea legislativa ce viza interzicerea publicitatii la medicamentele fara prescriptie medicala, insa aceasta a fost respinsa de catre Parlamentul Romaniei deoarece nu lua in calcul faptul ca publicitatea la aceste categorii de produse este aprobata si controlata de autoritati competente si are rol educativ pentru consumator, de multe ori fiind principala sursa pentru cetateni de a fi informati cu privire la alegerea produsului adecvat de automedicatie.

Obiectivele RASCI in 2017 vizeaza, pe de-o parte, continuarea demersurilor de a promova deschis si informat medicamentele fara prescriptie, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale, ca solutie eficienta, prin campanii de informare si educare a publicului, cu accent pe importanta preventiei si administrea responsabila. Pe de alta parte, asociatia isi propune intensificarea activitatii in dialogul cu autoritatile si institutiile statului, pentru a asigura adoptarea si implementarea cadrului legislativ optim pentru ameliorarea starii generale de sanatate a romanilor pe termen lung.