Animax are cel mai extins lant de pet shop-uri din Romania, cu o retea de peste 60 de magazine in toata tara. Magazinul Animax din Veranda Mall are aproximativ 50 de metri patrati si comercializeaza produse pentru animale, hrana, adaposturi si jucarii, dar si animale.

De asemenea, retailerul german Orsay va deschide, incepand cu luna februarie, un magazin cu o suprafata de aproxiamtiv 200 de metri patrati in cadrul Veranda Mall.

Mallul are o suprafata de aproximativ 30.000 de metri patrati, la care se adauga 15.000 de metri patrati de spatii exterioare, unde este amplasat locul de joaca pentru copii, precum si un patinoar in aer liber pe timpul sezonului rece.

Veranda Mall este primul centru comercial de proximitate din Bucuresti, dezvoltat de Professional Imo Partners S.A. (fosta Prodplast Imobiliare S.A.), in zona Obor, inaugurat pe 27 octombrie 2016. Proiectul are o suprafata totala de aproape 30.000 de metri patrati, incluzand spatii comerciale, restaurante, cafenele si o zona verde de 15.000 mp. Printre chiriasi se numara Carrefour, H&M, Tati, CCC, Deichmann, LC Waikiki, Noriel, Pepco, Gerovital, Yves Rocher, Optiblu, Sensiblu, Maxbet, KFC, Starbucks, Pizza Coloseum, McDonald’s, Salad Box, Orange, Arsis-Vodafone si IQ BOX – Telekom. Centrul comercial are ca agent unic de inchiriere compania de consultanta imobiliara CBRE, care se ocupa si de managementul Veranda Mall. Investitia totala pentru dezvoltarea centrului comercial Veranda Mall, proiectat de arhitectii englezi Chapman Taylor si Studio 10M atinge nivelul de 60 de milioane de euro.