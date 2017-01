Almina are o activitate de 20 de ani pe piata locala si este cel mai mare operator medical din judetul Dambovita. Compania are in componenta opt centre medicale – cinci in Targoviste, doua in Pucioasa si unul in Buftea – si doua laboratoare (Targoviste si Buftea), oferind pacientilor sai servicii integrate de ambulator, imagistica si analize de laborator. Cele opt unitati au o echipa medicala cu peste 125 de specialisti.

Almina a inregistrat la nivelul primelor 9 luni ale anului 2016 o cifra de afaceri de aproximativ 1,3 milioane de euro.

„Acest nou proiect aduce in portofoliul nostru cea de a 14-a achizitie de companii. In perspectiva avem in plan sa continuam politica de crestere prin achizitii”, a declarat Mihai Marcu, presedinte si CEO al MedLife.

MedLife activeaza pe piata din Romania din 1996 si acopera toate zonele de activitate medicala: ambulatoriu, spitale, maternitati, laboratoare, farmacii. In prezent, MedLife isi desfasoara activitatea in Bucuresti, Timisoara, Brasov, Arad, Craiova, Galati, Iasi si Cluj. Compania estima pentru 2016 afaceri de 117 milioane euro.