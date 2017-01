„Metro Group a vandut partile sociale detinute in cadrul Real Hyper Magazine SRL (care opereaza 4 magazine in Romania), companiei Terazone Enterprises Limited. Tranzactia a fost finalizata astazi, 20 ianuarie 2017, moment in care noul proprietar a devenit detinatorul legal al acestor parti sociale”, au precizat oficialii Metro.

Metro mai detinea patru magazine hipermarketuri Real in Constanta, Suceava, Oradea si Arad, dupa ce grupul german vanduse celelalte magazine catre francezii de la Auchan in urma cu patru ani. Cele patru magazine au incheiat anul trecut cu afaceri de circa 50 mil. euro.

Terazone Enterprises Limited este reprezentata de Dusan Wilms, cel care a condus operatiunile Metro Cash&Carry in Romania, respectiv Gerardo Monzillo.

In timpul primului mandat al lui Dusan Wilms ca director general al Metro Cash&Carry Romania (1999-2005), compania a cunoscut cea mai puternica perioada de expansiune a retelei pe piata locala. Mai mult, Dusan Wilms a fost primul roman care a preluat conducerea unei multinationale prezente pe piata locala in 1999. Wilms a revenit la conducerea companiei in 2009, fiind unul dintre cei mai longevivi CEO din comertul romanesc. El a ocupat aceasta pozitie pana in 2013.

In timpul mandatului sau au fost lansate cateva programe printre care reteaua de francize La Doi Pasi (care numara aproximativ 670 de magazine de proximitate), programul de sustinere a producatorilor locali “De-ale noastre”, magazinul online Metro si conceptul Metro Punct dedicate clientilor revanzatori.

Metro detine o retea de 30 de magazine si o cifra de afaceri de un miliard de euro.

