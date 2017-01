Proprietarii Apei Calipso, un business fondat in 1991, vor sa investeasca anul acesta aproximativ doua milioane de euro in modernizare si productie, a spus pentru wall-street.ro Daciana Siderache, director general al companiei.

Apa Calipso a incheiat anul trecut cu afaceri de 50 mil. lei, in crestere cu 11% fata de 2015. In schimb, profitul companiei a fost in scadere pe fondul investitiilor in tehnologie si extindere a activitatii, a precizat Daciana Siderache, fara a oferi detalii despre valoarea profitului inregistrat.

Anul trecut compania a imbuteliat si livrat in jur de 160 de milioane de litri de apa si suc, urmand ca investitiile realizate sa contribuie aproape la dublarea acestei capacitati.

„2017 va fi un an plin, ne vom concentra pe modernizare, eficientizare a activitatii si reducere a amprentei de mediu. Am investit in 2016 in personal si consideram in continuare ca resursa umana este extrem de importanta, asa ca si acest aspect este in focus. Bugetul este unul ambitios, iar lucrul a inceput deja de la finele lui 2016. Speram sa investim cel putin 2 milioane euro in planurile noastre”, a mai spus Siderache.

Potrivit Dacianei Siderache, in 2017 consumul de apa imbuteliata per capita ar urma sa creasca fata de nivelul de 75-80 de litri/capita din 2016.

Piata de apa imbuteliata din Romania era estimata la circa 11,3 milioane de hectolitri pe an, adica aproximativ 0,16 litri pe zi de persoana.

Marii producatori si imbuteliatori de ape minerale din Romania sunt, dupa cifra in 2015, Coca Cola Hellenic Bottling Corporation (Dorna, Izvorul Alb, Poiana Negri), Romaqua Group (Borsec), European Drinks (Izvorul Minunilor si Hera), Rio Bucovina (Bucovina), La Fantana (La Fantana), Global Aqua Invest (Biborteni), Carpathian Springs (Aqua Carpatica), Perla Harghitei (Perla Harghitei), Azuga Waters (Azuga) si Rieni Drinks (Izvorul Minunilor), potrivit datelor MKOR Consulting.

Ca valoare, anul trecut exporturile au atins 3,9 milioane euro, respectiv 19,2 milioane litri, o scadere de 39%. Spre comparatie, in 2014, valoarea exporturilor atinsese 6,5 mil. euro, potrivit datelor Eurostat.

In privinta importurilor de ape minerale, Romania se afla pe pozitia 55 in topul importatorilor mondiali, cu o pondere de numai 0,2% in valoare. Principalii furnizori de apa minerala pentru piata locala sunt Franta, Bulgaria, Ungaria, Italia si Austria, care cumuleaza circa 95% din importurile totale de ape minerale ale Romaniei. Alti furnizori, cu o pondere de sub 2%, sunt Serbia, Turcia, Croatia, Grecia si Republica Moldova.

Apa de izvor Calipso este extrasa de la peste 250 de metri adancime, din Codrii Vlasiei. Compania are in prezent aproximativ 150 de angajati. Valoarea totala a investitiilor in productie depaseste 12 mil. euro.