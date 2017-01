Tudor Panait si sotia sa au inceput in urma cu trei ani sa planteze lavanda in mici ghivece, pe balconul locuintei lor. O joaca ce s-a transformat treptat intr-un business. Cei doi antreprenori sunt acum producatori industriali de lavanda si de anul trecut ambaleaza uleiul de lavanda in recipiente sub brandul Mayie. Tudor a detaliat in emisiunea Profesionistii in Retail ce strategie si-a setat pentru a creste cele doua afaceri in acest an spre vanzari de 100.000 euro.

Tudor Panait are, la 33 de ani, experienta in industrii creative, unde a facut branding, marketing si account management, in timp ce sotia sa este artist vizual. O vacanta in Provence a fost suficienta pentru a-i convinge sa treaca pe lista de activitati si cultura lavandei, simbolul regiunii franceze, unde sunt cultivate peste 20.000 de hectare cu aceasta planta.

Cei doi timisoreni au inceput prin testarea de soiuri de lavanda pe loturi mici, inclusiv in balconul propriei locuinte. Au crescut suprafata de la cativa zeci de metri patrati pana la 15 hectare de teren in prezent, la 20 de km distanta de Timisoara. Aici cultiva lavanda si au in plan sa extinda si culturile de melisa si musetel.

Din primavara anului trecut au inceput sa foloseasca productia de lavanda pentru un nou brand, de cosmetice naturale.

“Mayie a aparut in peisaj ca o joaca si mai mare. La un moment dat business-ul mergea si primavara trecuta am observat ca nu exista in piata ulei de lavanda cu calitati terapeutice superioare, produs in Romania si nici macar importat. Sunt cateva nume mari, scumpe, care vin din SUA. Am decis atunci sa ambalam in sticlute uleiul nostru de lavanda. Din primavara pana in toamna a fost o perioada de tatonare, de vanzare, sa stabilim un pret. Oamenii nu erau dispusi sa plateasca un pret mare pentru ca nu erau educati in privinta calitatii marfii”, povesteste Tudor.

Au autorizat afacerea pentru larg consum, au achizitionat etichete si sticlute pentru ambalarea uleiului de lavanda, respectiv au alocat 1.000-2.000 euro pentru deschiderea magazinului online. Au urmat investitii in promovare si in utilaje.

“Promovarea se face mai mult de 90% in online, pe vest si Transilvania distributia o facem diferit prin intermediul unui distribuitor care nu face doar vanzare, ci si o usoara promovare. (…) Am pornit de la uleiul esential de lavanda in stare pura, apoi in combinatie cu ulei de brad, am dezvoltat produse antistres, apa de lavanda, apa de melisa. Directia pe care mergem este de solutii fluide. Inca nu intram in zona de creme”, spune Tudor Panait.

Cel mai popular produs este uleiul de lavanda, urmat de apa de lavanda, un tonic pentru ten sensibil. Valoarea medie a unei comenzi este de 150-200 de lei.

Daca anul trecut, Lavanda de Romania, business-ul central al celor doi antreprenori, a avut afaceri de 80.000 de euro, pentru 2017 Tudor Panait vorbeste de atingerea pragului de 100.000 euro.

“Lavanda de Romania are exporturi, in principal in Franta. Paradoxal, ei sunt cei mai mari cumparatori de ulei de lavanda. Ei au aceasta industrie foarte bine dezvoltata, acolo au aparut si firmele de cosmetice si a aparut cererea in piata fara ca fermierii sa poata tina pasul. Astfel s-a recurs la importuri de lavanda. Anul trecut nu am mai exportat, am folosit pentru Mayie”, a mai spus Tudor.

Mai multa sustinere pentru start-up-uri

“Nu am nicio asteptare de la Guvern, eu incerc sa fiu pe cont propriu si sa functionez indiferent de ce Guvern vine. Ar ajuta insa ca autoritatile sa sustina mai mult start-up-urile, momentan este mediul corporatist favorizat, fara discutie. Se discuta mult, insa nu am vazut ceva bine facut. O solutie ar putea fi copiii educati in spiritul antreprenorial in scoala, ar face miracole”, puncteaza antreprenorul.

Acesta a mai observat ca exista o lipsa de incredere din partea unor viitori angajati fata de un start-up.

“Noi ca start-up nu putem concura cu salariile dintr-o corporatie. Avem colaboratori, avem un sistem de profit sharing, mi s-a parut mai motivant si veneau oamenii care aveau un simt al raspunderii. Iar pe partea agricola avem angajati zilieri”, conchide Tudor Panait.