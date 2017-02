In 2016 afacerile URBB au crescut cu aproximativ 14%, iar profitul a urcat cu peste 40%, a precizat Shaine.

“Am castigat cota de piata, am imbunatatit pozitia noastra pe piata si mixul de produse si exporturile realizate. Noi nu ne bazam pe o crestere de piata, ci de cota de piata. Anul nu a inceput bine, din cauza vremii. A fost greu de distribuit din cauza temperaturilor joase. Depinde de cum va fi vara. Daca nu va fi ploioasa, va fi bine. E prima iarna in care noi simtim si legea anti-fumat, consumul in HoReCa a scazut cu 15%. Nu am simtit in primavara. Cine are teresa are si consum. Am fost in urma cu o saptamana in Centrul Vechi si era destul de pustiu”, a precizat Shachar Shaine.

Pentru 2017 obiectivul este atingerea pragului de afaceri de 120-130 mil. euro pe fondul vanzarilor locale si a cresterii ponderii exporturilor in total business.

“Vrem sa crestem anul acesta mai mult decat piata, sa dezvoltam marcile pe care le avem, sa fie un an in care sa cream ocazii de consum si fara un campionat de fotbal. Cel mai important este insa fim mai buni si mai rapizi decat concurentii nostri. Piata exista, in Romania se consuma cam 80 de litri per capita, suntem pe locul 6 la nivelul UE. (…) Exporturile au o pondere de 10% din business, au avut aceeasi crestere ca si compania. Exportam bere in zona Balcanilor, am avut exporturi de bere si Turcia. Avem discutii pentru a intra in zona asiatica. Granini exportam in Bulgaria, iar pentru acest brand vrem sa intram pe noi piete din regiune”, a completat Shachar Shaine.

Sursa foto: Razvan Baltaretu