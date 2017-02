An record pentru M&A in sectorul utilitatilor la nivel global, cu o valoare totala ajungand la 329 miliarde de euro, conform unui raport A.T. Kearney.

Tendinta este de asteptat sa continua si in anul 2017, deoarece investitorii isi asuma un rol activ in remodelarea industriei, conform raportului.

Europa este un continent in care aceasta remodelare este in special pronuntata, investitorii financiari spargand lantul valoric energetic. In contrast, in timp ce capitalizarile pietei companiilor de utilitati din America inregistreaza un recul, acestea provoaca un val de fuziuni si consolidari. Companiile asiatice sunt tot mai active in ceea ce priveste M&A in afara granitelor.

“Am identificat sapte rationamente robuste pentru utilitati pentru anul ce urmeaza”, spune Andreas Stender, Principal A.T. Kearney si co-autorul studiului.

Intr-o piata financiara caracterizata de bani ieftini si incertitudine, companiile de utilitati sunt considerate o oportunitate interesanta de investitie. Investitorii financiari cauta tot mai mult avantajele oferite de sectorul utilitatilor si urmaresc cesionarea de jucatori existenti care aduc valoare.

Intrarile investitorilor financiari si capitalizarile scazute ale pietei pentru companiile de utilitati din Europa au provocat modelul traditional integrat. Companiile de utilitati sunt impartite, iar activele cu performante scazute, transmisiile si distributia sunt cesionate. E.ON si RWE sunt exemple ale modului in care transmiterile partiale ale activelor au loc si cum jucatorii care conduc incalca modelul integrat de afaceri pentru utilitati.

"Utilitatile europene isi transfera portofoliile pentru a se concentra asupra anumitor active, regiuni sau business-uri", spune Stefan Marcu, directorul A.T. Kearney Romania si Polonia. "Investitorii si companiile de utilitati au deopotriva nevoie sa faca alegeri dificile si sa dezvolte noi modele de afaceri pentru a avantaja M&A sa aduca valoare intr-o piata a energiei, care se afla sub o presiune competitiva si de reglementare tot mai mare."

Activitatea la nivel mondial in jurul resurselor regenerabile de energie a fost un factor major. Investitorii continua sa creasca valoarea activelor lor regenerabile prin fuziuni si achizitii care aduc economii de scara tot mai mari si excelenta operationala. Tranzactiile M&A de resurse regenerabile de energie au crescut la 60% din anul 2010 pana in anul 2015, conform Programului Natiunilor Unite pentru Mediu.

Cu toate acestea, o posibila atentie asupra infrastructurii energetice traditionale inspirata de planul energetic al Presedintelui american Donald Trump, ar putea consolida si mai mult valorile de piata ale utilitatilor existente si ale jucatorilor in infrastructura din America de Nord. Acest lucru va spori stimulentele de a impulsiona sinergiile prin consolidare, asa cum se arata in mega-fuziunile din 2016.

"Asa cum utilitatile din intreaga lume se remodeleaza pentru viitor, ei vor avea nevoie, de asemenea, de parteneriate strategice solide si de investitii pentru a dezvolta noi modele inovatoare de afaceri", spune Stender. "Acest lucru, impreuna cu trecerea la noi surse de energie, va impulsiona M&A."

A.T. Kearney este o companie internationala de top din domeniul consultantei de management, cu birouri in peste 40 de tari.

Sursa foto: ASE / Shutterstock