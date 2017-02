Piata neagra a tigaretelor a scazut in ianuarie pana la 16,2%, o premiera inregistrata in ultimii patru ani, arata datele Novel Research.

„Cu 37,6%, regiunea nord-est ramane si la inceputul anului 2017 cea mai afectata de comertul ilegal cu tigarete, cu toate ca procentul e in scadere cu 9,3 p.p. fata de noiembrie 2016. In regiunile sud-vest si vest continua sa se inregistreze, in ianuarie 2017, un nivel ridicat al comertului ilicit (24,6%, respectiv 24,3%), in timp ce in zona de nord-vest comertul ilegal este in scadere cu 7,7 pp fata de noiembrie 2016, pana la 14,7%. Din punct de vedere al provenientei, categoria <<cheap whites>> continua sa detina si in 2017 cea mai mare pondere (57,6%), urmata de produsele provenite din Moldova (19,1%, in crestere cu 6,2 p.p. comparativ cu noiembrie 2016) si Ucraina (17,3%, in scadere cu 2,1 p.p.). Ponderea produselor provenite din Serbia se situeaza la 1,1%, nivel relativ constant fata de finele anului 2016”, a declarat Marian Marcu, director Novel Research.

Potrivit lui Dorel Fronea, vicepresedinte ANAF si coordonator al activitatii structurilor vamale, tinta este de a reduce contrabanda cu tigarete din Romania la un nivel cat mai apropiat de media de 1-% din UE.

„In iulie 2013, contrabanda era de 11,8%. Am convingerea ca rezultatele pozitive vor creste, ca urmare a Operatiunii Scut 2017 demarata recent, combaterea traficului ilicit cu tigarete fiind prioritatea principala a Vamii romane. Foarte curand, vom lansa si implementa <<Strategia Nationala a Autoritatii Vamale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit cu tigarete 2017-2020>>, initiata de catre Directia Generala a Vamilor din cadrul ANAF. Masurile incluse in Strategie presupun, pe langa reorganizarea structurilor vamale, resurse umane de inalt profesionalism, dotarea cu echipamente de calitate, cresterea gradului de cooperare cu celelalte autoritati de aplicare a legii, mediul de afaceri, precum si cu institutiile similare interne si internationale. Totodata, vom intensifica cooperarea transfrontaliera cu tarile riverane Romaniei, astfel incat structura vamala din cadrul ANAF sa devina principalul pilon de stabilitate in cooperarea vamala in regiune, un exemplu in acest sens fiind si intalnirea trilaterala dintre autoritatile vamale ale Romaniei, Republicii Moldova si Ucrainei, ce va avea loc in prima decada a lunii martie”, a spus Fronea.

Sectorul tutunului este al doilea mare contribuabil la bugetul de stat al Romaniei, dupa cel petrolier. In 2015, companiile de tutun au virat la buget circa 3 miliarde de euro, insemnand accize, TVA, taxe si contributii. Suma reprezinta aproape 2% din PIB, sau echivalentul a 12,5% din totalul veniturilor bugetare.

