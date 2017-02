Daca in retailul modern se pot face greseli de expansiune sau, mai des, de sortimentatie, principala problema in cazul comerciantilor traditionali consta in imitarea retailului modern si in refuzul de a se adapta la situatia actuala din piata, a spus Catalina Aldea, consultant in retail si managing partner Aldea Consulting Vision, in emisiunea Profesionisitii in Retail.

Cu aproape 20 de ani de expertiza in retail si industria bunurilor de larg consum, Catalina Aldea a facut primii pasi in antreprenoriat in 2015 cu propria companie de consultanta in retail, dupa ce timp de trei ani si jumatate a ocupat pozitia de director comercial si membru in boardul Mega Image.

Catalina Aldea a inceput ca si key account manager in cadrul a doua mari companii de cosmetice – Coty si Beiersdorf – dupa care a urmat experienta retailului.

“Am fost parte timp de trei ani din echipa unui retailer local, antreprenoriat 100% romanesc unde am facut pionierat. Fiind o companie romaneasca, am invatat aproape tot incepand de la numarul de prize pe care trebuie sa le montezi intr-un magazin pana la recrutarea de personal. Acolo am invatat ce inseamna achizitie. Dupa care am intrat in Mega Image prin head-hunting exact in momentul in care belgienii de la Delhaize au preluat integral actiunile companiei. Pozitia initiala a fost de buying manager pentru categoriile dry food si non-food, ulterior am preluat si fresh. Dupa cativa ani am ajuns director comercial si membru in board. In aceasta pozitie am stat aproape 3 ani si jumatate”, a spus Catalina Aldea.

In momentul in care s-a alaturat echipei Mega Image reteaua numara doar 16 magazine. “Toata perioada de expansiune si boom si toate conceptele create le putem incadra la proiecte. La 40 de ani ai intotdeauna un declick. Asta mi-am dorit, expertiza pe care am acumulat-o m-a ajutat, mi-am dorit mult sa ajut toata piata de retail”, povesteste Catalina despre decizia care a stat la baza lansarii propriei companii de consultanta Aldea Consulting Vision in 2015.

Ca si numar de clienti cei mai multi sunt furnizori, dar ca si “greutate a proiectelor” sunt cele din retail.

La capitolul greseli, in retailul modern exista uneori probleme in ceea ce priveste expansiunea – deschiderea unui magazine intr-o locatie mai putin potrivita – sau de sortimentatie.

“Sa creezi o sortimentatie potrivita nu este foarte simpla. Insa acestea sunt mai putin vizibile, sunt multe produse la raft. Ce este mai vizibil este aranjarea produselor la raft, aici au de lucrat retailerii. Este vorba de planograme si category management. La capitolul best practice, in general retailerii din UK sunt foarte buni. Whole Foods este unul dintre retailerii mei preferati ca si expertiza si experienta de shopping”, explica Aldea.

In privinta comerciantilor traditionali, cea mai frecventa greseala este sa incerce sa copieze retailul modern. “Incearca sa fie un magazin mare pe o suprafata mica”, puncteaza Catalina Aldea.

Totodata, acestia nu se adapteaza la situatia actuala din piata si la noul tip de consumatori. Solutia in acest context ar fi specializarea.

“Sau daca vor sa fie un minimarket ar trebui sa lucreze pe sortimentatie, sa isi cunoasca mai bine clientul, c ear putea sa ii ofere mai mult fata de un magazin mare. Au un mare avantaj decat retailerii mari: sunt mult mai apropiati de clienti. (…) Imi doresc sa nu pierdem comertul traditional, el sa se duca intr-o zona specializata, sa vedem acele mici magazine de familie pe care le vedem in Italia, in Franta”, adauga Aldea.

Aceasta considera necesara o schimbare intrucat formatele actuale nu par sa ia in calcul categoria consumatorilor Millenials, care vor deveni, in cursul a zece ani, 50% dintre clientii de retail.

“Daca ar fi sa luam in considerare ce se intampla la noi pe digital as spune ca Romania este pregatita pentru online pe food, daca ne uitam ce se intampla international as spune ca nu. Exista o evolutie pozitiva a acestui comert online de food, insa discutam de procente mici. Sunt procente mici la total cos online fata de offline. Clientul isi doreste sa simta produsul, doresc aceasta experienta de shopping. Nu este insa un canal de neglijat”, conchide Catalina Aldea.