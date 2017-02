Furnizorul de servicii medicale private Regina Maria intra pe piata de profil din Ploiesti prin preluarea centrului Al-Medica Berlin si isi extinde prezenta in Capitala prin achizitionarea clinicii IXIA Medica, ce deserveste zona de est a orasului. Noul centru din Ploiesti se intinde pe o suprafata de 300 de mp, dispune de 9 cabinete pentru consultatii si de un punct de recoltare a analizelor.

Compania isi propune sa deschida anul acesta o noua unitate medicala in Dorobanti, dupa ce in luna februarie a inaugurat Policlinica Victoria, situata in apropiere de Piata Victoria.

Anul trecut Regina Maria a deschis sase centre medicale in Pitesti, Craiova, Targu Mures si Timisoara.

”2016 a fost, pentru Regina Maria, un an al tranzactiilor. In ultimii ani, Regina Maria a fost implicata in 13 tranzactii cu preluare integrala a altor jucatori, precum si in 3 tranzactii care au vizat schimbarea actionariatului companiei – cele mai mari din piata serviciilor medicale. Avem in continuare apetit pentru achizitii, ne uitam la mai multe deal-uri si suntem deschisi catre alte oportunitati de extindere”, a declarat Fady Chreih, CEO al Regina Maria.

Reteaua de sanatate Regina Maria detine, in acest moment, 14 policlinici in Capitala. In total, operatorul de servicii medicale private are peste 3.500 de angajati si colaboratori in cele 35 de locatii proprii in Bucuresti si in tara.