Acesta este primul magazin al retailerului german in zona de vest a tarii. Inaugurarea este programata pentru 2 martie. Magazinul va avea o suprafata de peste 3.000 mp si va dispus pe doua nivele.

Retailerul multi-brand a intrat in Romania in 2008 si opereaza in prezent patru magazine, dintre care trei in Bucuresti, in Baneasa Shopping City, Mega Mall si Promenada Mall si unul in Constanta, in Maritimo Shopping Center. Peek & Cloppenburg, cu sediile in Dusseldorf si Viena, opereaza 118 magazine in Europa - 68 in Germania si 50 in afara Germaniei. Tranzactia din Shopping City Timisoara a fost intermediata de compania de consultanta DTZ Echinox.

Retailerul german Peek & Cloppenburg a vandut in 2015, in Romania, articole de imbracaminte in valoare de peste 37 milioane euro, in crestere cu 5,5% fata de 2014, cand a inregistrat o cifra de afaceri de circa 35 milioane euro, in timp ce profitul inregistrat de companie a fost in scadere.

Retailerul comercializeaza articole vestimentare apartinand a aproximativ 500 de branduri internationale de renume precum: Hugo Boss, Ralph Lauren, Calvin Klein, Michael Kors, Armani, Guess, Pepe Jeans si altele.

Shopping City Timisoara face parte din portofoliul NEPI si este un centru comercial cu o suprafata inchiriabila de 72.000 de metri patrati si 2.700 de locuri de parcare, care a necesitat o investitie de peste 80 de milioane de euro.