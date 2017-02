Narcoffee Roasters a inaugurat cea de-a doua cafenea din retea printr-o noua locatie amplasata in cladirea The Office, din Cluj-Napoca. Proiectul lantului de cafenele de specialitate le apartine lui Marcelus Suciu, fondatorul Marty Restaurants si lui Dan Isai, fondatorul Salad Box, si a fost lansat pe piata in luna ianuarie, odata cu deschiderea primei cafenele in centrul Clujului.