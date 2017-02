Din cele 1,4 milioane de companii inregistrate in Romania, 9% sunt detinute de cupluri si au o cifra medie de afaceri de 659.000 de lei, potrivit unui studiu Creditinfo, companie specializata in furnizarea produselor si serviciilor de management al riscului comercial.

Din cele peste 1,4 milioane de companii inregistrate in Romania, peste 121.000 sunt detinute de persoane de sex opus, care au acelasi nume si o diferenta de varsta de maximum 10 ani, conform studiului, scrie News.ro.

Media angajatilor este de 3,7 pentru fiecare dintre aceste companii, iar domeniul de activitate preferat de cuplurile care fac afaceri impreuna este comertul, in special vanzarea de produse alimentare, bauturi si tutun, respectiv lucrarile de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

In general, companiile detinute de cupluri reprezinta principala sursa de venit a acelor familii, comparativ cu companiile unde doar un membru al familiei este implicat in afaceri, caz in care sursele de venit sunt diversificate.

„In afacerile de familie exista o tendinta mai accentuata de a pastra o activitatea mai restransa, direct proportionala cu controlul direct asupra acesteia”, a declarat directorul general al Creditinfo, Aurimas Kacinskas.

Business-urile de cuplu din domeniul comertului cu produse alimentare, bauturi si tutun inseamna 14.486 unitati (11,8% din totalul afacerilor detinute de cupluri), au o cifra de afaceri cumulata de 4,9 miliarde lei, ofera locuri de munca pentru 26.570 de angajati si genereaza profituri cumulate de peste 199 milioane lei.

Cele mai bune rezultate financiare in 2015 ale companiilor detinute de cupluri le au cele inregistrate in judetele Ialomita, Galati si Satu-Mare.

Astfel, profitul mediu realizat de o companie detinuta de cupluri din judetul Ialomita este, in medie, de peste 90.000 lei.

La polul opus se afla companiile detinute de cupluri din judetul Caras-Severin, cu un profit mediu de doar 25.000 de lei.

