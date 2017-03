A luat calea antreprenoriatului inca din timpul facultatii de inginerie economica, o alegere nu tocmai inspirata, din moment ce era o specializare noua care presupunea cursuri de la doua facultati separate: “Lucrurile nu s-au legat intocmai si practic am facut doua facultati intr-una, aveam si 15 examene intr-o sesiune, invatam marketing, contabilitate si economie, dar si constructii de masini. Dar a fost o experienta de viata de pe urma careia am legat legaturi si prietenii”, povesteste Angela Tiboc.

Un astfel de exemplu este intalnirea cu cel care avea sa ii devina sot si cu care mai tarziu avea sa infiinteze Quickmobile, Tudor Tiboc. “Ne-am cunoscut in timpul liceului, am ramas de atunci impreuna si consider asta o poveste mai de succes”, glumeste Angela. Ambii au inceput sa lucreze in domeniul telefoniei, intr-un magazin Dialog, iar ulterior au identificat un potential de business pe care au inceput sa-l exploateze: vanzarea de cartele preplatite Orange in afara magazinelor de specialitate, dar mult mai traficate, in alimentari sau non-stop-uri. Astfel, cei doi dezvolta o retea de distributie in patru judete din jurul Baii-Mare: Cluj, Satu Mare, Zalau si Maramures.

“La Quickmobile, zona de interes nu este doar cea de telefonie mobila, noi ne concentram si pe gadgeturi si alte produse care iti pot face viata mai usoara pe langa telefoane. Mergem mult pe zona de servicii, asta va fi o componenta importanta in viitor a unui business: ca retailerul sa ofere si servicii”, considera Tiboc. Astazi, Quickmobile este unul dintre cei mai mari retaileri online din domeniul tehnologiei, dar antreprenorii nu s-au oprit si au inceput sa dezvolte departamente si zone in functie de cum s-a dezvoltat piata romaneasca.