Corina Cretu a atras atentia asupra nevoii de elaborare de proiecte daca Romania vrea sa utilizeze cele 400 de milioane de euro pe care Uniunea Europeana i-a alocat, in exercitiul bugetar 2014-2020, pentru sistemul sanitar din tara noastra.

”Mai avem bani la dispozitie pentru 280 de modernizari de spitale si unitati sanitare pentru care nu avem proiecte pana la aceasta ora. Suma totala este de aproape 400 milioane euro pentru sistemul sanitar, dintre care doar 150.000.000 euro sunt pentru cele trei spitale regionale. Pentru restul nu avem proiecte si acest lucru trebuie sa-l discutam cu Ministerul Sanatatii”, a declarat Corina Cretu.

Ea a cerut unitatilor sanitare din Romania care au nevoie de modernizari sa depuna proiecte de accesare a fondurilor europene. Cretu a mai spus ca inca nu a fost trimisa Comisiei Europene harta nevoilor in domeniul infrastructurii sanitare, o situatie similara existand si in ceea ce priveste harta nevoilor privind deseurile. ”Avem cinci conditionalitati ex ante din 25 care nu sunt indeplinite”, a spus Cretu.

In ceea ce priveste construirea celor trei spitale regionale, Corina Cretu s-a declarat increzatoare ca lucrarile vor incepe in 2018. ”Am inteles ca s-a incheiat contractul pentru cele trei studii de fezabilitate pentru spitalele regionale din Cluj, Craiova si Iasi cu Banca Europeana de Investitii. Studiile vor dura 6-8 luni dupa care trebuie lansate procedurile de licitare. Din cate m-au informat cei din serviciile mele, mi-au spus ca sunt optimista daca vor incepe lucrarile in 2018, dar sunt proiecte de infrastructura care necesita timp”, a spus Cretu.

Pentru nivelul redus al absorbtiei fondurilor europene de catre Romania in acest exercitiu bugetar al UE, Corina Cretu a spus ca intarzierile in acreditarea institutiilor de management nu constituie o explicatie suficienta. ”Ma intereseaza sa aflu de ce merge asa de incet rata de contractare (...) Pentru mine indicatorii sunt rata de contractare si cat se plateste. Aceste lucruri le voi discuta cu Guvernul”, a adaugat comisarul european pentru Politica Regionala.

Sursa foto: megaflopp / Shutterstock.com