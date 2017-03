Legea Antifumat a fost si este "o ardere pe rug", cat si un nou mod de "respiratie" pentru afacerile din HoReCa, in primul an de cand a intrat in vigoare, pe 16 martie 2016. Daca restaurantele spun ca romanii s-au obisnuit si vin in continuare sa ia masa in oras si aduc vanzari, cluburile le contrazic si sustine ca legea a "ars" practic 50% din incasari si ca nefumatorii au ramas acasa. Ce mai spun proprietarii de localuri despre Legea Antifumat, o resuscitare de gandire si obicei prin care unele business-uri pierd si alte traiesc.

Odata ce Legea Antifumat a intrat in vigoare, piata HoReCa s-a impartit in doua: unele business-uri traiesc in continuare, altele "traiesc" pe pierdere de clienti si implicit incasari. Verdictul este dat atat de presedintele asociatiei HORA, reprezentant al localurilor, cat si de proprietarii de restaurante si cluburi.

"Legea antifumat nu a avut un impact semnificativ in restaurante, ci a avut un impact important in zona de cafenele si de cluburi. Rezultatul este ca in zona de clubbing, ca si in zona de cafenele, a fost un an greu din cauza legii antifumat. Asta este realitatea. Din pacate, cluburile nu respecta aceasta lege, adica anumite cluburi admit fumatul in interior, ceea ce creeaza – pe langa faptul ca este negativ ca legea nu este respectata de catre toti jucatorii din piata – un efect concurential nedorit. Evident ca nu pot sa dau nume, dar pentru cei care utilizeaza cluburile, se stie unde se fumeaza si unde nu", sustine Dragos Petrescu, presedintele HORA si proprietar al lantului City Grill - restaurantele si cafenele.

Si Mugur Mihaescu, proprietarul pub-ului St. Patrick, sustine ca majoritatea localurilor fenteaza legea si ca in "cluburi se fumeaza, in unele restaurante se fumeaza". Mai mult, antreprenorul subliniaza ca, in afara de restaurante, "toate celelalte industrii sunt in cap", de la cafenele, la pub-uri si cluburi.

