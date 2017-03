Cei care beneficiaza de noul program sunt tinerii din 11 facultati (ani II si III) si 11 programe de master din cadrul ASE. 40 dintre acestia au fost selectati de Fundatia ASE pe baza mediei ponderate dintre notele obtinute si numarul de credite. Etapa urmatoare a constat in sustinerea unor interviuri cu o comisie formata din reprezentanti ASE si Lidl Romania, comisie ce a selectat cei 20 de finalisti.

Timp de trei luni, acestia au la dispozitie un pachet de servicii dedicate managementului carierei si performantei profesionale, la care se adauga oportunitatea de a cunoaste in profunzime Lidl Romania. Printre cursurile care ii vor pregati pentru piata muncii se numara cele de introducere in cultura organizationala, comunicare, managementul riscurilor, precum si acelea care ii familiarizeaza cu prezentarea la un interviu, time management, marketing & tehnici de vanzare si de negociere.

La finalul cursurilor, fiecare student va participa la un Assessment Center, iar primii cinci, cu rezultatele cele mai bune si care sunt in an final de studiu, vor fi inscrisi in Campionatul de Management. Ceilalti participanti au posibilitatea de a se inscrie la programul de practica din vara al retailerului, din perioada iulie - septembrie. Toti finalistii vor primi burse in valoare totala de 10.000 de lei la sfarsitul proiectului ”Grupul de Excelenta”.